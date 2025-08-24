El exarquero y actual comentarista deportivo Paco Bazán no se quedó callado ante la difusión de un video viral que insinuaba una presunta infidelidad de su pareja, la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. El clip, que circuló intensamente en TikTok y otras redes sociales, fue atribuido al programa ‘Magaly TV, la firme’, sugiriendo un supuesto ampay de la artista con un hombre que no era la figura televisiva de ATV.

A pesar de que más tarde se confirmó que el contenido era completamente falso y no correspondía a una promoción oficial del programa conducido por Magaly Medina, los usuarios no tardaron en comentar directamente en las redes del conductor, lo que provocó una airada reacción de su parte.

Paco Bazán confronta a usuarios por posible ampay de Susana Alvarado

El video, que aparentaba ser una promo oficial de ‘Magaly TV, la firme’, fue rápidamente desmentido por seguidores del programa y medios de verificación, sin embargo, el daño en la esfera pública ya estaba hecho. Diversos usuarios comenzaron a escribirle directamente a Paco Bazán en sus perfiles sociales, cuestionando la fidelidad de Susana Alvarado, situación que generó una contundente respuesta del conductor.

Paco Bazán y Susana Alvarado. Foto: Captura Instagram

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que dejó Bazán a una usuaria que hacía alusión directa al ampay: "Síguelo esperando gilaza, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esa promo no es de Maga, que es fake". No contento con eso, cuando otro usuario insinuó que Alvarado le habría sido infiel con alguien de su edad, respondió: "Si encuentras un hombre en Perú más bello de cualquier edad te regalo 100 dólares".

Susana Alvarado comparte amorosa publicación con Paco Bazán

A diferencia de Paco Bazán, Susana Alvarado optó por mantener la serenidad como respuesta. La integrante de Corazón Serrano no emitió declaraciones públicas, pero sí compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece junto a Bazán, ambos sonrientes y en actitud cariñosa. En la imagen, lo etiquetó directamente, enviando un mensaje silencioso, pero claro: su relación continúa estable y unida.

Paco Bazán más feliz que nunca con Susana Alvarado.

La publicación fue bien recibida por sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una forma sutil de desmentir los rumores y mostrar que no existe ninguna crisis de pareja. Además, en días recientes, ambos compartieron imágenes desde Iquitos, ciudad a la que viajaron durante el fin de semana, posiblemente como una manera de escapar del escándalo viral y reenfocarse en su vínculo.