HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Espectáculos

Paco Bazán explota por comentarios sobre posible ampay de Susana Alvarado en 'Magaly TV, la firme' con otro hombre

¡No soportó! El conductor deportivo Paco Bazán respondió con dureza a las críticas por un presunto ampay que se haría público de su pareja, Susana Alvarado, en el programa de Magaly Medina.

Paco Bazán asegura que presunto ampay de Susana Alvarado es falso. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paco Bazán asegura que presunto ampay de Susana Alvarado es falso. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El exarquero y actual comentarista deportivo Paco Bazán no se quedó callado ante la difusión de un video viral que insinuaba una presunta infidelidad de su pareja, la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. El clip, que circuló intensamente en TikTok y otras redes sociales, fue atribuido al programa ‘Magaly TV, la firme’, sugiriendo un supuesto ampay de la artista con un hombre que no era la figura televisiva de ATV.

A pesar de que más tarde se confirmó que el contenido era completamente falso y no correspondía a una promoción oficial del programa conducido por Magaly Medina, los usuarios no tardaron en comentar directamente en las redes del conductor, lo que provocó una airada reacción de su parte.

PUEDES VER: Paul Michael, novio de Pamela López, le responde a Paco Bazán por tildarlo de 'vago': 'Debe estar celoso'

lr.pe

Paco Bazán confronta a usuarios por posible ampay de Susana Alvarado

El video, que aparentaba ser una promo oficial de ‘Magaly TV, la firme’, fue rápidamente desmentido por seguidores del programa y medios de verificación, sin embargo, el daño en la esfera pública ya estaba hecho. Diversos usuarios comenzaron a escribirle directamente a Paco Bazán en sus perfiles sociales, cuestionando la fidelidad de Susana Alvarado, situación que generó una contundente respuesta del conductor.

Paco Bazán y Susana Alvarado. Foto: Captura Instagram

Paco Bazán y Susana Alvarado. Foto: Captura Instagram

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que dejó Bazán a una usuaria que hacía alusión directa al ampay: "Síguelo esperando gilaza, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esa promo no es de Maga, que es fake". No contento con eso, cuando otro usuario insinuó que Alvarado le habría sido infiel con alguien de su edad, respondió: "Si encuentras un hombre en Perú más bello de cualquier edad te regalo 100 dólares".

PUEDES VER: Pamela López responde fuerte a Paco Bazán por llamar ‘vago’ a Paul Michael: 'Algo le debe generar'

lr.pe

Susana Alvarado comparte amorosa publicación con Paco Bazán

A diferencia de Paco Bazán, Susana Alvarado optó por mantener la serenidad como respuesta. La integrante de Corazón Serrano no emitió declaraciones públicas, pero sí compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece junto a Bazán, ambos sonrientes y en actitud cariñosa. En la imagen, lo etiquetó directamente, enviando un mensaje silencioso, pero claro: su relación continúa estable y unida.

Paco Bazán más feliz que nunca con Susana Alvarado.

Paco Bazán más feliz que nunca con Susana Alvarado.

La publicación fue bien recibida por sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una forma sutil de desmentir los rumores y mostrar que no existe ninguna crisis de pareja. Además, en días recientes, ambos compartieron imágenes desde Iquitos, ciudad a la que viajaron durante el fin de semana, posiblemente como una manera de escapar del escándalo viral y reenfocarse en su vínculo.

Notas relacionadas
La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

LEER MÁS
Paco Bazán lapida a Reimond Manco y lo minimiza tras críticas a Paolo Guerrero por ir a fiesta: "De su carrera no recuerdo nada"

Paco Bazán lapida a Reimond Manco y lo minimiza tras críticas a Paolo Guerrero por ir a fiesta: "De su carrera no recuerdo nada"

LEER MÁS
Paco Bazán arremete contra Sebastián Britos tras error pese a triunfo de Universitario ante Atlético Grau: “Es un desastre”

Paco Bazán arremete contra Sebastián Britos tras error pese a triunfo de Universitario ante Atlético Grau: “Es un desastre”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

LEER MÁS
La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en pleno casting de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en pleno casting de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota