Espectáculos

Magaly Medina hace mea culpa por su polémico pavo navideño: “Una receta que no conocía"

Magaly Medina recordó la polémica receta de pavo que compartió en 2019. En esta oportunidad, reconoció su error y aseguró que, pese a las críticas, siempre se luce en la cena de Navidad. 

Magaly Mediana hace mea culpa Foto: Composición LR
Magaly Mediana hace mea culpa Foto: Composición LR

Magaly Medina revivió uno de los momentos más comentados en los últimos años: la receta de pavo navideño que preparó años atrás. Asimismo, la popular 'Urraca' contó que pasará la Navidad rodeada de su familia y aseguró que se lucirá con la cena, pese a lo que se pueda creer en redes sociales, donde cientos de usuarios aún recuerdan su famosa preparación por Nochebuena.

La figura de ATV contó que ya tiene todo listo para celebrar estas fiestas junto a sus seres queridos. “Como todos los años, mi hermana llegó (de Miami) y estaremos juntos todos”, contó la presentadora, quien se mostró entusiasmada por recibir la Navidad en familia.

Magaly Medina y la polémica receta del pavo navideño

Al referirse sobre la polémica preparación del pavo navideño, Magaly Medina reconoció su error. “Es que realmente esa fue una equivocación de mi parte al intentar hacer una receta que no conocía, porque tradicionalmente, en mi casa, desde hace muchísimos años la que prepara la cena soy yo, y la verdad me pulo pues me salen cosas muy ricas", aseguró.

Asimismo, la figura de ATV aseguró que la gente siempre está atenta a que cometa algún error. "Has visto que con el chocolate ha pasado lo mismo. Yo preparo el chocolate tal y como me gusta, como dice el dicho, ‘las cuentas claras, el chocolate espeso’, pero mientras se vacilen y me den buenos views, porque ya esa receta va a llegar al millón de views", confesó en medio de las risas.

¿Cómo ocurrió la polémica receta del pavo navideño?

Era el 2019 y Magaly Medina publicó en su canal de YouTube un video en el que explicaba el paso a paso de una receta de pavo para la cena de Navidad. La propuesta se volvió tendencia en poco tiempo, aunque no precisamente por sus aportes culinarios.

Decenas de usuarios replicaron el proceso, pero, a las pocas horas, manifestaron su descontento en redes sociales. Un gran grupo de seguidores se quejaron de que el pavo les quedó seco, mientras que otros criticaron la falta de sabor y hubo quienes aseguraron que el exceso de condimentos arruinó el plato.

