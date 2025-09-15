HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Pamela López se lanza como cantante y manda indirecta a Christian Cueva en su canción: "El karma te va a llegar"

La empresaria Pamela López prepara su debut musical con una canción de la mano de Paul Michael, con letras que serían indirectas para Christian Cueva y Pamela Franco.

Pamela López anunció con emoción su debut en la música como cantante. Foto: composición LR/difusión
Pamela López anunció con emoción su debut en la música como cantante. Foto: composición LR/difusión

Pamela López sorprendió al anunciar que estrenará su primera canción, un proyecto que nació gracias al apoyo de su pareja Paul Michael, quien la animó a incursionar en la música. La empresaria trujillana adelantó un fragmento de la letra de su tema, en el que deja entrever una indirecta a Christian Cueva, su aún esposo. “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”, se escucha en un extracto del sencillo que pronto verá la luz.

Durante una entrevista con el programa 'Día D', Pamela López compartió parte de su proceso artístico y personal. En medio de la polémica con el futbolista del Emelec de Ecuador, aseguró que este nuevo proyecto la llena de entusiasmo, pues además de ser madre de tres hijos, ha encontrado en la música una forma de reinvención. Desde su separación con Christian Cueva, la empresaria se ha vinculado al mundo musical participando en videoclips, pero fue Paul Michael quien terminó por motivarla a dar el gran salto y apostar por su faceta como cantante.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: 'Es muy guapa como su madre'

lr.pe

Pamela López debutará como cantante y manda fuerte indirecta a Cueva en la letra de su canción

Pamela López confirmó entusiasmada que prepara su debut musical con una canción que considera una primicia. “Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen”, expresó la empresaria trujillana, quien atraviesa un momento de cambios en su vida personal. Su aún esposo, Christian Cueva, también incursionó en la música al grabar el tema 'Cevecero' junto con Pamela Franco, con quien mantiene una relación, situación que habría motivado a la empresaria a lanzarse en el mismo camino, aunque de la mano de su pareja actual, Paul Michael.

El cantante Paul Michael se mostró orgulloso de su popular 'KittyPam' y reveló que fue él quien la animó a dar este importante paso. “La estoy empujando para que cante una canción conmigo”, aseguró mientras la acompañaba en el estudio de grabación. Según se conoció, el tema que prepara Pamela contiene indirectas dirigidas al futbolista, con letras que hablan del karma y las consecuencias de las malas acciones.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

PUEDES VER: Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

lr.pe
Notas relacionadas
Pamela López expone a Christian Cueva y lanza dura acusación tras reencuentro con sus hijos: "Los dejó en portería y se fue"

Pamela López expone a Christian Cueva y lanza dura acusación tras reencuentro con sus hijos: "Los dejó en portería y se fue"

LEER MÁS
Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

LEER MÁS
Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Amigo cercano de productor vinculado a Maju Mantilla enfrenta a Gustavo Salcedo por filtrar presunta infidelidad: "Me parece cobarde"

Amigo cercano de productor vinculado a Maju Mantilla enfrenta a Gustavo Salcedo por filtrar presunta infidelidad: "Me parece cobarde"

LEER MÁS
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Dayanita habla por primera vez de su hermano, admite que lo mantiene y Beto Ortiz la confronta: "Vividor y vago"

Dayanita habla por primera vez de su hermano, admite que lo mantiene y Beto Ortiz la confronta: "Vividor y vago"

LEER MÁS
Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

LEER MÁS
Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota