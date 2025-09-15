Pamela López sorprendió al anunciar que estrenará su primera canción, un proyecto que nació gracias al apoyo de su pareja Paul Michael, quien la animó a incursionar en la música. La empresaria trujillana adelantó un fragmento de la letra de su tema, en el que deja entrever una indirecta a Christian Cueva, su aún esposo. “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”, se escucha en un extracto del sencillo que pronto verá la luz.

Durante una entrevista con el programa 'Día D', Pamela López compartió parte de su proceso artístico y personal. En medio de la polémica con el futbolista del Emelec de Ecuador, aseguró que este nuevo proyecto la llena de entusiasmo, pues además de ser madre de tres hijos, ha encontrado en la música una forma de reinvención. Desde su separación con Christian Cueva, la empresaria se ha vinculado al mundo musical participando en videoclips, pero fue Paul Michael quien terminó por motivarla a dar el gran salto y apostar por su faceta como cantante.

Pamela López debutará como cantante y manda fuerte indirecta a Cueva en la letra de su canción

Pamela López confirmó entusiasmada que prepara su debut musical con una canción que considera una primicia. “Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen”, expresó la empresaria trujillana, quien atraviesa un momento de cambios en su vida personal. Su aún esposo, Christian Cueva, también incursionó en la música al grabar el tema 'Cevecero' junto con Pamela Franco, con quien mantiene una relación, situación que habría motivado a la empresaria a lanzarse en el mismo camino, aunque de la mano de su pareja actual, Paul Michael.

El cantante Paul Michael se mostró orgulloso de su popular 'KittyPam' y reveló que fue él quien la animó a dar este importante paso. “La estoy empujando para que cante una canción conmigo”, aseguró mientras la acompañaba en el estudio de grabación. Según se conoció, el tema que prepara Pamela contiene indirectas dirigidas al futbolista, con letras que hablan del karma y las consecuencias de las malas acciones.

