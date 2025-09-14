HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de ser casado y exponen chats privados

"Los hombres son así", mencionó Dayanita tras aceptar que el jugador de fútbol Jair Céspedes la 'afana'. Beto Ortiz mostró las conversaciones entre ambos en 'El valor de la verdad'.

Dayanita en 'El valor de la verdad' hoy. Foto: composición LR/Panamericana
Dayanita en 'El valor de la verdad' hoy. Foto: composición LR/Panamericana

La participación de Dayanita en 'El valor de la verdad' saca chispas. La actriz cómica aceptó que el futbolista Jair Céspedes, gran amigo de Jefferson Farfán, la 'afana' a través de las redes sociales, a pesar de tener esposa. Beto Ortiz expuso los chats entre ambos frente a Miguel Rubio, el novio de la participante.

De acuerdo con las capturas de las conversaciones entre Dayanita y el pelotero, estas iniciaron por iniciativa de él, quien la saludó en Instagram por su cumpleaños a inicios de 2025.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' EN VIVO: Dayanita revela que futbolista Jair Céspedes la afana

lr.pe

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes la 'afana'

Dayanita llegó a 'El valor de la verdad' por segunda vez. Durante su participación, la actriz cómica se enfrentó ante una cuarta pregunta que involucró a un futbolista y gran amigo de Jefferson Farfán: Jair Céspedes. Al ser cuestionada si él la 'afanaba', la artista respondió "sí", y el polígrafo confirmó que su respuesta era cierta.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Ante es escenario, Beto Ortiz comentó: "Es un futbolista del Muni que ha jugado en Cristal y Alianza. Tiene 40 y algo de años, y amigo de Farfán. Es casado y tiene hijitos". Sus palabras generaron una reacción en Dayanita que le llevó al conductor a agregar: "¿Por qué te sorprende? ¿No lo sabías?". En ese sentido, la exparticipante de 'JB en ATV' replicó: "No es que me sorprenda, es que los hombres son así".

Notas relacionadas
¿Qué preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad' hoy?

¿Qué preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad' hoy?

LEER MÁS
¿Quién es Dayanita?: conoce a la nueva invitada de 'El valor de la verdad'

¿Quién es Dayanita?: conoce a la nueva invitada de 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
Horarios para ver 'El valor de la verdad' con Dayanita este domingo vía Panamericana

Horarios para ver 'El valor de la verdad' con Dayanita este domingo vía Panamericana

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

LEER MÁS
Jefferson Farfán se reencuentra con su hija tras problemas legales con Darinka Ramírez: “Te extraño mucho”

Jefferson Farfán se reencuentra con su hija tras problemas legales con Darinka Ramírez: “Te extraño mucho”

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Beéle rompe su silencio y manda contundente mensaje tras filtración de imágenes con Isabella Ladera: "La tienen difícil"

Beéle rompe su silencio y manda contundente mensaje tras filtración de imágenes con Isabella Ladera: "La tienen difícil"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota