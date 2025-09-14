Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de ser casado y exponen chats privados

La participación de Dayanita en 'El valor de la verdad' saca chispas. La actriz cómica aceptó que el futbolista Jair Céspedes, gran amigo de Jefferson Farfán, la 'afana' a través de las redes sociales, a pesar de tener esposa. Beto Ortiz expuso los chats entre ambos frente a Miguel Rubio, el novio de la participante.

De acuerdo con las capturas de las conversaciones entre Dayanita y el pelotero, estas iniciaron por iniciativa de él, quien la saludó en Instagram por su cumpleaños a inicios de 2025.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes la 'afana'

Dayanita llegó a 'El valor de la verdad' por segunda vez. Durante su participación, la actriz cómica se enfrentó ante una cuarta pregunta que involucró a un futbolista y gran amigo de Jefferson Farfán: Jair Céspedes. Al ser cuestionada si él la 'afanaba', la artista respondió "sí", y el polígrafo confirmó que su respuesta era cierta.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Ante es escenario, Beto Ortiz comentó: "Es un futbolista del Muni que ha jugado en Cristal y Alianza. Tiene 40 y algo de años, y amigo de Farfán. Es casado y tiene hijitos". Sus palabras generaron una reacción en Dayanita que le llevó al conductor a agregar: "¿Por qué te sorprende? ¿No lo sabías?". En ese sentido, la exparticipante de 'JB en ATV' replicó: "No es que me sorprenda, es que los hombres son así".