HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Mundial de Desayunos': Perú y Venezuela empatan
'Mundial de Desayunos': Perú y Venezuela empatan     'Mundial de Desayunos': Perú y Venezuela empatan     'Mundial de Desayunos': Perú y Venezuela empatan     
Espectáculos

Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

La influencer Pamela López compartió el dolor que vivió en el contexto del engaño de Christian Cueva. "Era mi manera de que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'", declaró entre lágrimas.

Pamela López también confesó una advertencia que recibió, aunque no mencionó nombres.
Pamela López también confesó una advertencia que recibió, aunque no mencionó nombres. | Foto: composición LR/AFP/Día D

Este domingo 14 de septiembre, Pamela López reaparecerá en televisión con una entrevista íntima en 'Día D', donde abordará los momentos más difíciles que vivió tras la ruptura con Christian Cueva. En el avance difundido por ATV, se muestra a la trujillana visiblemente afectada, enfrentando públicamente los juicios que recibió por sus salidas nocturnas luego de que se hiciera pública la infidelidad del futbolista. "Mucha gente me juzgó por eso", afirma entre lágrimas, en referencia a las críticas que recibió por asistir a discotecas en medio de su proceso personal.

La entrevista, conducida por Pamela Vértiz, promete revelar detalles desconocidos sobre el impacto emocional que vivió López tras el fin de su relación con el padre de sus hijos. En sus propias palabras, expresa sentirse "harta de las verdades a medias" y de las versiones que la colocaban en el centro de la polémica sin mostrar su testimonio completo.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López tras acusación de infidelidad: "Ella la pasaba muy bien y yo también"

lr.pe

"Era mi manera de no sentir dolor": Pamela López se quiebra y aborda críticas

Durante el adelanto de 'Día D', Pamela López se quiebra al recordar cómo fue juzgada por sus salidas nocturnas tras la infidelidad de Cueva. "Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos", confiesa. La popular 'KittyPam' admite que su presencia en discotecas fue una forma de sobrellevar el sufrimiento y evitar que la vieran vulnerable. "Era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'", dice con voz entrecortada.

La exposición mediática no solo afectó su vida personal, sino también su salud emocional. "Estoy harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, siempre: 'Ay, no te contaron'. ¿Yo dónde estaba?", reclama. Su testimonio buscaría desmontar la narrativa que la ha perseguido desde que se conoció la relación de Cueva con Pamela Franco.

PUEDES VER: Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

lr.pe

Pamela López expone advertencias: "Te quieren meter presa"

Uno de los momentos más tensos del avance ocurre cuando Pamela revela una advertencia que recibió en medio de sus conflictos legales. "No tiene buenas intenciones contigo y te quieren meter presa; fueron sus palabras textuales", afirma.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Aunque no menciona directamente a quién se refiere, la declaración deja entrever que hubo presiones externas que agravaron su situación.

Notas relacionadas
Abogado de Pamela López se pronuncia sobre Christian Cueva tras asumir cargo: "Creo que no había ninguna restricción para visitar a sus hijos”

Abogado de Pamela López se pronuncia sobre Christian Cueva tras asumir cargo: "Creo que no había ninguna restricción para visitar a sus hijos”

LEER MÁS
Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

LEER MÁS
Anelhí Arias reaparece y revela presunta infidelidad de Dayron con Pamela López: "Estaba casado conmigo"

Anelhí Arias reaparece y revela presunta infidelidad de Dayron con Pamela López: "Estaba casado conmigo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de 'Arriba mi gente' vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de 'Arriba mi gente' vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

LEER MÁS
Gustavo Salcedo le habría pedido el divorcio a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor, según Ric La Torre

Gustavo Salcedo le habría pedido el divorcio a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor, según Ric La Torre

LEER MÁS
Productora de pódcast se pronuncia sobre chats que habría tenido con Gustavo Salcedo por presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Me causa desagrado"

Productora de pódcast se pronuncia sobre chats que habría tenido con Gustavo Salcedo por presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Me causa desagrado"

LEER MÁS
Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota