Este domingo 14 de septiembre, Pamela López reaparecerá en televisión con una entrevista íntima en 'Día D', donde abordará los momentos más difíciles que vivió tras la ruptura con Christian Cueva. En el avance difundido por ATV, se muestra a la trujillana visiblemente afectada, enfrentando públicamente los juicios que recibió por sus salidas nocturnas luego de que se hiciera pública la infidelidad del futbolista. "Mucha gente me juzgó por eso", afirma entre lágrimas, en referencia a las críticas que recibió por asistir a discotecas en medio de su proceso personal.

La entrevista, conducida por Pamela Vértiz, promete revelar detalles desconocidos sobre el impacto emocional que vivió López tras el fin de su relación con el padre de sus hijos. En sus propias palabras, expresa sentirse "harta de las verdades a medias" y de las versiones que la colocaban en el centro de la polémica sin mostrar su testimonio completo.

"Era mi manera de no sentir dolor": Pamela López se quiebra y aborda críticas

Durante el adelanto de 'Día D', Pamela López se quiebra al recordar cómo fue juzgada por sus salidas nocturnas tras la infidelidad de Cueva. "Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos", confiesa. La popular 'KittyPam' admite que su presencia en discotecas fue una forma de sobrellevar el sufrimiento y evitar que la vieran vulnerable. "Era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'", dice con voz entrecortada.

La exposición mediática no solo afectó su vida personal, sino también su salud emocional. "Estoy harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, siempre: 'Ay, no te contaron'. ¿Yo dónde estaba?", reclama. Su testimonio buscaría desmontar la narrativa que la ha perseguido desde que se conoció la relación de Cueva con Pamela Franco.

Pamela López expone advertencias: "Te quieren meter presa"

Uno de los momentos más tensos del avance ocurre cuando Pamela revela una advertencia que recibió en medio de sus conflictos legales. "No tiene buenas intenciones contigo y te quieren meter presa; fueron sus palabras textuales", afirma.

Aunque no menciona directamente a quién se refiere, la declaración deja entrever que hubo presiones externas que agravaron su situación.