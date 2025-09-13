Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

Al ser consultada sobre disculparse, Vanessa Pumarica respondió que no lo haría, argumentando que no tiene por qué pedir perdón por su papel como tercero en el romance de Cueva con Pamela Franco. Foto: Sandy Carrión-La República/captura América TV | Foto: Sandy Carrión-La República/captura América TV

El último miércoles 10 de septiembre, diversas figuras del espectáculo se sumaron a ‘No me digas que espere’, campaña que busca garantizar que ningún niño con cáncer tenga que esperar por un diagnóstico, un medicamento o la oportunidad de vivir. Las que se robaron la atención fueron precisamente Pamela López y Vanessa Pumarica, quienes se cruzaron, pero evitaron decirse las cosas en la cara.

Aunque en un inicio no quiso mencionarla, Pamela López terminó refiriéndose a Vanessa Pumarica, la examiga de Pamela Franco por muchos años. Según la expareja de Cueva, no vio a la empresaria trujillana. “No, no la ubiqué. Me dijeron que estaba por aquí, pero no la vi. Hay un respeto, ¿no?, pero nada más”, declaró.

Asimismo, se le preguntó si estaría dispuesta a tener una amistad con Vanessa Pumarica ahora que ya no es amiga de Pamela Franco. “No, no hay forma, no tiene ni pies ni cabeza”, dijo de manera contundente.

Además, Pamela López no cree que Vanessa Pumarica le pida perdón por supuestamente haber sido la alcahueta en el romance del futbolista de Emelec con la cumbiambera. “Dudo mucho que tenga esa valentía de poder pedir disculpas, porque eso no solamente hablaría de una persona humilde, sino de una persona con valores y que pide disculpas a otra porque reconoce su error, yo lo dudo. Pero si en el hipotético, remoto caso, que suceda, pues sí, aquí no estamos para juzgar”, respondió.

¿Vanessa Pumarica se disculpará con Pamela López?

Por otro lado, las cámaras de América Televisión se acercaron a Vanessa Pumarica para consultarle si en algún momento se disculpará con Pamela López, por haber sido cómplice del romance oculto de Cueva con Pamela Franco.

“No, no le pediría disculpas, las cosas pasan. No tendría por qué pedirle disculpas de nada, yo no soy la pareja ni nada. Yo he sido simplemente un tercero y no tendría por qué pedirle disculpas”, dijo por su parte.

Famosos se unen por los niños con cáncer del Perú



Diversas personalidades como Pamela López, Korina Rivadeneyra, Greissy Ortega, Carlos Álvarez, Manolo Rojas, Fernando Armas, Pashi Pashi, Néstor Villanueva y Vanessa Pumarica, entre otros rostros conocidos, se sumaron como embajadores de la campaña ‘No me digas que espere’. Esta iniciativa, impulsada por la asociación Por un Perú sin Cáncer junto al Colectivo Cáncer Infantil, tiene como objetivo asegurar que ningún niño con cáncer enfrente demoras en su diagnóstico, tratamiento o acceso a medicamentos esenciales para su supervivencia.

Artistas e influencers peruanos se suman a la campaña ‘No me digas que espere’. Foto: Instagram/Manolo Rojas.





