HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      
Espectáculos

Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

Pamela López y Vanessa Pumarica estuvieron presentes en una campaña solidaria, pero evitaron el contacto verbal directo. La trujillana no cree que la examiga de Pamela Franco le vaya a pedir perdón por todo el daño que le hizo.

Al ser consultada sobre disculparse, Vanessa Pumarica respondió que no lo haría, argumentando que no tiene por qué pedir perdón por su papel como tercero en el romance de Cueva con Pamela Franco. Foto: Sandy Carrión-La República/captura América TV
Al ser consultada sobre disculparse, Vanessa Pumarica respondió que no lo haría, argumentando que no tiene por qué pedir perdón por su papel como tercero en el romance de Cueva con Pamela Franco. Foto: Sandy Carrión-La República/captura América TV | Foto: Sandy Carrión-La República/captura América TV

El último miércoles 10 de septiembre, diversas figuras del espectáculo se sumaron a ‘No me digas que espere’, campaña que busca garantizar que ningún niño con cáncer tenga que esperar por un diagnóstico, un medicamento o la oportunidad de vivir. Las que se robaron la atención fueron precisamente Pamela López y Vanessa Pumarica, quienes se cruzaron, pero evitaron decirse las cosas en la cara.

Aunque en un inicio no quiso mencionarla, Pamela López terminó refiriéndose a Vanessa Pumarica, la examiga de Pamela Franco por muchos años. Según la expareja de Cueva, no vio a la empresaria trujillana. “No, no la ubiqué. Me dijeron que estaba por aquí, pero no la vi. Hay un respeto, ¿no?, pero nada más”, declaró.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Asimismo, se le preguntó si estaría dispuesta a tener una amistad con Vanessa Pumarica ahora que ya no es amiga de Pamela Franco. “No, no hay forma, no tiene ni pies ni cabeza”, dijo de manera contundente.

Además, Pamela López no cree que Vanessa Pumarica le pida perdón por supuestamente haber sido la alcahueta en el romance del futbolista de Emelec con la cumbiambera. “Dudo mucho que tenga esa valentía de poder pedir disculpas, porque eso no solamente hablaría de una persona humilde, sino de una persona con valores y que pide disculpas a otra porque reconoce su error, yo lo dudo. Pero si en el hipotético, remoto caso, que suceda, pues sí, aquí no estamos para juzgar”, respondió.

PUEDES VER: Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: 'Mucha gente me juzgó'

lr.pe

¿Vanessa Pumarica se disculpará con Pamela López?

Por otro lado, las cámaras de América Televisión se acercaron a Vanessa Pumarica para consultarle si en algún momento se disculpará con Pamela López, por haber sido cómplice del romance oculto de Cueva con Pamela Franco.

“No, no le pediría disculpas, las cosas pasan. No tendría por qué pedirle disculpas de nada, yo no soy la pareja ni nada. Yo he sido simplemente un tercero y no tendría por qué pedirle disculpas”, dijo por su parte.

Famosos se unen por los niños con cáncer del Perú

Diversas personalidades como Pamela López, Korina Rivadeneyra, Greissy Ortega, Carlos Álvarez, Manolo Rojas, Fernando Armas, Pashi Pashi, Néstor Villanueva y Vanessa Pumarica, entre otros rostros conocidos, se sumaron como embajadores de la campaña ‘No me digas que espere’. Esta iniciativa, impulsada por la asociación Por un Perú sin Cáncer junto al Colectivo Cáncer Infantil, tiene como objetivo asegurar que ningún niño con cáncer enfrente demoras en su diagnóstico, tratamiento o acceso a medicamentos esenciales para su supervivencia.

Artistas e influencers peruanos se suman a la campaña ‘No me digas que espere’. Foto: Instagram/Manolo Rojas.

Artistas e influencers peruanos se suman a la campaña ‘No me digas que espere’. Foto: Instagram/Manolo Rojas.


Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora


Notas relacionadas
Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

LEER MÁS
Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

LEER MÁS
Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López tras acusación de infidelidad: "Ella la pasaba muy bien y yo también"

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López tras acusación de infidelidad: "Ella la pasaba muy bien y yo también"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS
Melissa Loza protagoniza fuerte pelea con Katia Palma en 'Esto es guerra' en vivo: "Tienes que aprender de las mejores así como Johanna"

Melissa Loza protagoniza fuerte pelea con Katia Palma en 'Esto es guerra' en vivo: "Tienes que aprender de las mejores así como Johanna"

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota