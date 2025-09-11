HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

La empresaria reveló que el futbolista acortó el tiempo pactado con sus pequeños y que, en lugar de cumplir lo prometido, prefirió acudir a una cena romántica con Pamela Franco.

Pamela López expone desplante de Christian Cueva a sus hijos. Foto: Composición LR
Pamela López expone desplante de Christian Cueva a sus hijos. Foto: Composición LR

No cesan los dardos de Pamela López contra Christian Cueva. La empresaria e influencer estalló en cámaras al revelar el desplante que, según ella, el futbolista del Emelec habría tenido con sus tres hijos en su reciente visita a Lima.

López aseguró que, pese a la conciliación que ambos alcanzaron sobre el régimen de visitas, Christian Cueva no cumplió con lo prometido a sus pequeños. El reencuentro, que debía ser un momento especial tras meses sin verlos, terminó en decepción.

Pamela López acusa a Cueva de no cumplir con sus hijos

En el programa Ponte en la Cola, López relató que Cueva acortó el tiempo pactado con sus hijos y rompió con la ilusión de lo que él mismo les había prometido.

“No fue al 100% en su totalidad la visita a mis hijos porque el último día, ellos tenían permiso hasta las 8 de la noche. No les compró lo que ellos le pidieron, ELLOS, le pidieron algo de su necesidad, algo que querían, les prometió y no cumplió. Los dejó a las 6 de la tarde y cuando yo ya estaba en otro programa, me entero que tenía otras prioridades, una cenita”, relató con evidente molestia.

La empresaria también reveló que esa “prioridad” habría sido la cena romántica que el futbolista compartió con su actual pareja, Pamela Franco, en la Rosa Náutica, donde fueron captados por las cámaras de Magaly TV, La Firme, entre besos y caricias. López se enteró de estas imágenes durante su visita al set de Magaly Medina y, sorprendida, se refirió a ese momento con ironía. “Ya es oficial, ya dejó el puesto libre. Se merecen estar juntos”.

Pamela y su distante relación con Cueva

Aunque ambos se desbloquearon para retomar el contacto como padres, López aclaró que la comunicación que llevan no es directa ni fluida. Según señaló, los mensajes que recibe no son de él, sino redactados por sus abogados.

“Él es un copia y pega porque no son sus propias palabras, obviamente. Él copia lo que le dice su abogada o abogado y nos dirigimos con mucho respeto, Sr. Cueva. ¿Ridículo, ¿no? A estas alturas. Pero bueno”, agregó.

