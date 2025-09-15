Luego de varios meses sin ver a sus hijos, Christian Cueva volvió a reunirse con ellos en Lima, pero el esperado reencuentro terminó envuelto en una nueva controversia. Según relató Pamela López, el futbolista no solo incumplió con el horario pactado, sino que además dejó a los menores en la portería del edificio sin supervisión ni comunicación previa.

En declaraciones brindadas al dominical ‘Día D’, la expareja de Cueva reveló que su hija menor habría sido confiada a un desconocido durante una de las visitas. Estas acciones han generado preocupación en Pamela López, quien expuso públicamente lo ocurrido y manifestó sentirse decepcionada tras haberle dado facilidades al deportista para compartir tiempo adicional con los menores.

Pamela López acusa a Cueva tras reencuentro con sus hijos

Durante la entrevista emitida por ‘Día D’, Pamela López ofreció detalles inéditos sobre el comportamiento de Christian Cueva en su última visita a Lima. El exfutbolista de Alianza Lima tenía programado ver a los niños solo el día domingo, pero López —según declaró— accedió a ampliar el permiso para que también los acompañara los siguientes días. “Él solo podía verlos el día domingo, pero estaría tres días y fui yo quien le dijo para que los vea el lunes y el martes”, señaló.

No obstante, el martes, Pamela regresó a su hogar alrededor de las 6 de la tarde y se topó con una situación que calificó como alarmante: sus hijos estaban solos en casa y sin la compañía habitual de la nana. “La nana me dijo que nunca la recogieron. Mi hija me dice: ‘Papá nos dejó en el lobby y se fue rápido’”, relató la madre visiblemente afectada.

Pamela López también hizo énfasis en la falta de comunicación por parte del futbolista, afirmando que en ningún momento recibió un mensaje o aviso que confirmara la entrega de los menores. “Nunca recibí un mensaje donde me ponía: ‘Te estoy entregando a tus hijos’. Los dejó en portería y se fue. Sentí mucha impotencia. Casi un año que no los ha visto y tratarlos de esa manera”, expresó con evidente molestia.

La hija menor de Pamela López habría sido confiada a un desconocido

El episodio que más consternó a Pamela López ocurrió durante una salida en la que su hija menor fue entregada temporalmente a un hombre cuya identidad se desconoce. Según lo narrado por la menor, Cueva se habría marchado dejándola al cuidado de esta persona mientras iba a recoger a su otro hijo. “Me recogió con un hombre desconocido y me dejó con ese hombre pintando y se fue a recoger a mi hermano”, fue la declaración que López citó de su hija durante la emisión.

Indignada, la madre sostuvo que este tipo de situaciones ponen en riesgo la seguridad emocional y física de los niños, especialmente considerando que Christian Cueva llevaba casi un año sin verlos en persona. “Para mí fue doloroso porque tiene tiempo, yo le estoy dando, por qué no lo aprovecha si es un año que no los ha visto”, lamentó.