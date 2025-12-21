¡Está muy enamorada! Pamela Franco sorprendió al público al declarar en vivo su amor por Christian Cueva durante el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca. La cantante de cumbia apareció junto al futbolista, su actual pareja, en una entrevista marcada por revelaciones sobre su vida personal y familiar.

Más allá de las declaraciones de 'Aladino' sobre su ex Pamela López, el momento más inesperado llegó cuando la intérprete de 'Dile la verdad' abrió su corazón y confesó entre lágrimas lo que siente realmente por el jugador.

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo

"Siempre he sentido por él algo muy fuerte y frente a cámaras sería difícil describirlo con palabras. La gente puede decir muchísimas cosas, pero estoy segura de que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, lo toco, le hablo", reflexionó Pamela Franco con la voz quebrada al hablar de Cueva.

En esa línea, la artista chimbotana no pudo contener las lágrimas y se quebró al proclamar públicamente: "En cada momento que nosotros hemos pasado, sé que más que decirle un 'te amo', siento que cuando lo miro expreso todo". Aunque en otras ocasiones ambos ya habían mostrado gestos de afecto, esta fue la primera vez que Franco se emocionó hasta las lágrimas en televisión nacional, mientras el futbolista la consolaba y La Chola Chabuca los observaba con ternura.

Christian Cueva sobre Pamela Franco: "Dios me la mandó a mi vida"

Por su parte, Christian Cueva tampoco ocultó lo que siente por Pamela Franco, con quien mantiene una relación desde 2024. El futbolista se mostró emocionado y se desvivió en elogios hacia la cantante, con quien no solo comparte su vida personal, sino también escenario en conciertos.

"Sé el noble corazón que ella tiene, la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dicen mucho de lo que sentimos (...) El corazón que tiene, la nobleza, la humildad. Ella no me ve los errores que puedo cometer; siempre me habla. Ella como yo queremos seguir una misma línea", manifestó el mediocampista, dejando en claro la conexión especial que lo une a su pareja.