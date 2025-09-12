HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

La conductora de ‘Magaly TV: la firme’ rechazó la desinformación difundida por influencers y podcasts, y calificó a sus creadores como “un grupo de cuatro gatos” sin veracidad en lo que afirman.

La periodista de espectáculos criticó a los influencers y canales digitales que difunden de manera inadecuada la información sobre los rumores de infidelidad que vinculan a Maju Mantilla.
La periodista de espectáculos criticó a los influencers y canales digitales que difunden de manera inadecuada la información sobre los rumores de infidelidad que vinculan a Maju Mantilla. | Foto: composición LR/Magaly TV: la firme/YouTube

En medio de la polémica que gira en torno a Maju Mantilla, Magaly Medina volvió a estar en el ojo público tras arremeter contra los medios digitales que abordaron el tema. La periodista de espectáculos cuestionó de manera categórica a los podcasts e influencers que, en su parecer, difunden información sin confirmar la veracidad de los hechos ni mostrar las pruebas necesarias, con el objetivo de ganar notoriedad en redes sociales y aumentar el número de visualizaciones, lo que —según ella— afecta la credibilidad periodística.

La crítica de Magaly Medina a los medios digitales que opinan sin conocer el tema

La conductora del programa de espectáculos ‘Magaly TV: la firme’ manifestó su rechazo hacia los creadores de contenido y canales digitales que promueven la desinformación. Desde su punto de vista, los rumores que vinculan a la exreina de belleza deben estar respaldados por varias fuentes y por una investigación previa. Por ello, la popular ‘Urraca’ describió a esas personas como “un grupo de cuatro gatos” que carecen de credibilidad ante un público masivo.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

lr.pe

“Lo hacen porque les da la gana; son irresponsables porque los ve, además, un grupo de cuatro gatos y, como nadie los rebota, son inimputables. No tienen credibilidad y son tan poquita cosa que nadie los toma en serio”, dijo.

Además, aseguró que la desinformación no solo afecta la reputación de las figuras públicas, sino también la imagen de quien emite el mensaje o de los medios digitales.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo confirma que buscó a Christian Rodríguez, productor de Maju Mantilla, tras enterarse de cercanía: “No da la cara”

lr.pe

El suspenso que envuelve a la historia de Maju Mantilla

Estas declaraciones avivaron las especulaciones sobre Maju Mantilla, ya que la propia comunicadora dejó entrever que existirían más detalles sobre el caso que involucra a la ex Miss Mundo. Además, señaló que la información adicional podría darse a conocer en su momento.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

''Luego de ir a la fuente que nos confirme que sí era cierto, lo dijimos y lo dimos, si no, no. Más, se los podré decir en su momento, ahorita, creo que no , vamos a unir otros cabos'',

Notas relacionadas
Maju Mantilla lanza pedido en medio de presunta infidelidad con productor Christian Rodríguez: "No especulen"

Maju Mantilla lanza pedido en medio de presunta infidelidad con productor Christian Rodríguez: "No especulen"

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: primer set

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Espectáculos

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota