Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

La periodista de espectáculos criticó a los influencers y canales digitales que difunden de manera inadecuada la información sobre los rumores de infidelidad que vinculan a Maju Mantilla. | Foto: composición LR/Magaly TV: la firme/YouTube

En medio de la polémica que gira en torno a Maju Mantilla, Magaly Medina volvió a estar en el ojo público tras arremeter contra los medios digitales que abordaron el tema. La periodista de espectáculos cuestionó de manera categórica a los podcasts e influencers que, en su parecer, difunden información sin confirmar la veracidad de los hechos ni mostrar las pruebas necesarias, con el objetivo de ganar notoriedad en redes sociales y aumentar el número de visualizaciones, lo que —según ella— afecta la credibilidad periodística.

La crítica de Magaly Medina a los medios digitales que opinan sin conocer el tema

La conductora del programa de espectáculos ‘Magaly TV: la firme’ manifestó su rechazo hacia los creadores de contenido y canales digitales que promueven la desinformación. Desde su punto de vista, los rumores que vinculan a la exreina de belleza deben estar respaldados por varias fuentes y por una investigación previa. Por ello, la popular ‘Urraca’ describió a esas personas como “un grupo de cuatro gatos” que carecen de credibilidad ante un público masivo.

“Lo hacen porque les da la gana; son irresponsables porque los ve, además, un grupo de cuatro gatos y, como nadie los rebota, son inimputables. No tienen credibilidad y son tan poquita cosa que nadie los toma en serio”, dijo.

Además, aseguró que la desinformación no solo afecta la reputación de las figuras públicas, sino también la imagen de quien emite el mensaje o de los medios digitales.

El suspenso que envuelve a la historia de Maju Mantilla

Estas declaraciones avivaron las especulaciones sobre Maju Mantilla, ya que la propia comunicadora dejó entrever que existirían más detalles sobre el caso que involucra a la ex Miss Mundo. Además, señaló que la información adicional podría darse a conocer en su momento.

''Luego de ir a la fuente que nos confirme que sí era cierto, lo dijimos y lo dimos, si no, no. Más, se los podré decir en su momento, ahorita, creo que no , vamos a unir otros cabos'',