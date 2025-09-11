HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla lanza pedido en medio de presunta infidelidad con productor Cristian Rodríguez: "No especulen"

Maju Mantilla rompe su silencio y desmiente infidelidad a Gustavo Salcedo con el productor Cristian Rodríguez en medio del escándalo.

Maju Matilla lanza este mensaje en medio de presunta infidelidad a Gustavo Salcedo.Foto: Composición LR/Captura.
Maju Matilla lanza este mensaje en medio de presunta infidelidad a Gustavo Salcedo.Foto: Composición LR/Captura.

El nombre de Maju Mantilla volvió a convertirse en tendencia tras la más reciente emisión del programa "Amor y Fuego", donde las cámaras del espacio de espectáculos la abordaron en busca de respuestas sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con su productor, Cristian Rodríguez

El interés de la prensa se intensificó luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, dejara entrever en una entrevista pasada, que durante su matrimonio pudo haberse producido una infidelidad por parte de la ex Miss Mundo, una declaración que agitó la vida de los dos y encendió la polémica en torno a la vida personal de la conductora.

lr.pe

Maju Mantilla y su pedido tras presunta infidelidad a su aún esposo Gustavo Salcedo

El equipo de Amor y Fuego intentó obtener una declaración directa de la modelo, consciente de que el público esperaba una respuesta frente a las versiones que circulaban. Con la serenidad que la caracteriza, pero también con visible incomodidad ante la insistencia mediática, Maju Mantilla decidió romper el silencio y pronunciarse. Fue en ese momento cuando, con voz firme y clara, lanzó un mensaje contundente: “No hablen, no especulen y digan cosas que no son”. Una frase breve, pero poderosa, que dejó al descubierto su molestia frente a lo que considera afirmaciones infundadas sobre su vida privada.

Este pedido no solo busca frenar las especulaciones, sino también recalcar el impacto que tienen los rumores en la reputación y la tranquilidad de quienes están involucrados. Para Maju, la situación ha representado un duro golpe mediático, pues durante años cultivó una imagen de mujer exitosa, madre dedicada y esposa ejemplar.

Como productor de confianza de la conductora, Cristian Rodríguez, su cercanía profesional con ella ha sido suficiente para que se generen rumores sobre una relación que trascendería lo laboral. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes que confirmen estas versiones.

