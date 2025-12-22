HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Al ser consultado sobre la causa del resentimiento de su hija, Guillermo Dávila sorprendió en 'El valor de la verdad' al admitir que el distanciamiento estaba directamente vinculado con Vasco Madueño, su hijo peruano.

Vasco Madueño es hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño, quien falleció de cáncer en noviembre de 2025.
Vasco Madueño es hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño, quien falleció de cáncer en noviembre de 2025.

Guillermo Dávila se sometió a las preguntas más incómodas en 'El valor de la verdad', donde terminó exponiendo un capítulo íntimo que revela grietas de su vida familiar. El cantante venezolano, ícono indiscutible de las baladas románticas en los años 80 y 90, confesó con crudeza en el programa de Beto Ortiz que una de sus hijas lleva ocho años sin hablarle.

Lo más contundente llegó cuando explicó el origen de ese distanciamiento: el caso de Vasco Madueño, joven artista peruano que es fruto de su relación con Jessica Madueño, quien falleció en noviembre de 2025 tras batallar contra el cáncer. El intérprete de 'Cuando se acaba el amor' reconoció que la historia con Vasco, marcada por polémicas y un reconocimiento tardío de su paternidad, terminó por afectar directamente el vínculo con su hija.

PUEDES VER: Guillermo Dávila detalla breve anécdota que pasó al conocer a Keiko Fujimori: 'Te regalaré un cassette'

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él hace 8 años

Todo comenzó cuando Guillermo Dávila sorprendió al público al declarar que no se arrepentía de haber negado inicialmente su paternidad sobre Vasco Madueño. Esa confesión abrió la puerta para que el cantante hablara de sus cuatro hijos, incluyendo al joven tenor peruano, y de cómo es la comunicación que mantienen en la actualidad.

En ese contexto, el intérprete de 'Tesoro mío' reveló que solo conversa de manera constante con tres de ellos. Así fue como destacó a una de sus herederas, a quien considera su "amiga del alma" y con quien mantiene un lazo profundo pese a que reside en Alemania. Sin embargo, la otra cara de la moneda fue su confesión más dolorosa. "La última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años", manifestó, dejando ver el distanciamiento con su otra hija.

PUEDES VER: Guillermo Dávila ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hablar de Gisela Valcárcel, Keiko Fujimori y su romance con Denisse Dibós

"Está brava conmigo": Guillermo Dávila revela molestia de su hija por el caso de Vasco Madueño

Al referirse a la fractura con su hija, Guillermo Dávila no ocultó la molestia que ella mantiene hacia él. "Yo tengo que mantener una posición allí. Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande", confesó con sinceridad. Ante esa declaración, Beto Ortiz no dudó en lanzar la pregunta directa: si ese enojo estaba relacionado con Vasco Madueño. El cantante, sorprendido por la precisión del conductor, terminó por admitir entre risas nerviosas: "¿Qué comes que adivinas?".

Más adelante, el presentador de 'El valor de la verdad' señaló que, en su opinión, era comprensible hasta cierto punto el resentimiento de un hijo en un caso como el suyo, marcado por la polémica. Dávila, sin dar demasiados detalles, respondió: "Yo no tengo idea, pero ella tampoco ha tenido la experiencia de saber cómo actuar al respecto. Ella también es una muchacha pública". Aunque evitó mencionar su nombre, afirmó que se trataba de una de sus hijas que ha seguido el camino artístico como actriz y cantante, y que actualmente reside en América.

