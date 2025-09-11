Gustavo Salcedo, aún esposo de Mantilla, critica al productor y al canal, afirmando que Christian Rodríguez carece de valores por involucrarse con una mujer casada. Foto: captura/ATV | Foto: captura/ATV

Gustavo Salcedo, aún esposo de Mantilla, critica al productor y al canal, afirmando que Christian Rodríguez carece de valores por involucrarse con una mujer casada. Foto: captura/ATV | Foto: captura/ATV

El último miércoles 10 de septiembre, Magaly Medina promocionó el avance de su programa como “el escándalo del año”, que involucra a Maju Mantilla, a su aún esposo y al productor Christian Rodríguez Portugal. En plena emisión de ‘Magaly TV, la firme’, se compartió declaraciones de Gustavo Salcedo, quien asegura que buscó al realizador de ‘Arriba mi gente’ tras enterarse de la cercanía entre ambos.

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, reveló a John Tirado, reportero de Magaly Medina, que no tiene ningún buen concepto del trabajador de ‘Arriba mi gente’ por involucrarse con una mujer casada. Asimismo, cuestionó al canal por tener entre sus filas a productores como Christian Rodríguez Portugal.

“Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento; pero no da la cara así que..... Yo no sé como Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores”, afirmó el aún esposo de Maju Mantilla.

¿Gustavo Salcedo confirmó infidelidad de Maju Mantilla?



Tras compartir las declaraciones de Gustavo Salcedo, la popular ‘Urraca’ aseguró que el aún esposo de Maju Mantilla le confirmó que la exreina de belleza tuvo una relación extramatrimonial con Rodríguez Portugal, quien sería casado y tiene un hijo.

“Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta, difícil de creer porque todos tenemos una de imagen de Maju muy dulce”, dijo sorprendida Magaly Medina. “Es algo que data del 2023 y él nos confirma cuando le preguntamos '¿dinos si todo lo que vemos pertenece a una relación extramarital de más de dos años?', y él dijo que ‘sí’, confirmó lo que nosotros les estamos diciendo en este momento”, añadió Medina.

Asimismo, Magaly confirmó que su producción accedió a conversaciones privadas entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez, que confirmarían el vínculo extramatrimonial. Según Medina, Gustavo Salcedo le confesó que descubrió chats comprometedores entre la influencer con su jefe, un día antes del cumpleaños de la exMiss Mundo, el 9 de julio de 2023.

“Gustavo Salcedo tiene acceso a algunas de estas conversaciones comprometedoras que nos han hecho llegar, a las que yo he tenido acceso, y él nos ha confirmado que la información que manejamos es verdadera”, concluyó.

