Espectáculos

Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

Verónica Alcántara afirma que Gustavo Salcedo le confesó una supuesta infidelidad previa de Maju Mantilla con un actor colombiano, antes de su supuesto vínculo con Christian Rodríguez.

Gustavo Salcedo buscaría limpiar su imagen al exponer a Maju, según productora.
Gustavo Salcedo buscaría limpiar su imagen al exponer a Maju, según productora.

Una nueva afirmación sobre Maju Mantilla remece la farándula nacional. Según la productora Verónica Alcántara en el podcast 'Chimi churri', Gustavo Salcedo le habría confirmado que la exreina de belleza le fue infiel con un actor colombiano antes de su supuesta relación extramatrimonial con Christian Rodríguez Portugal.

Noticia en desarrollo...

