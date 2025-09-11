Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara
Verónica Alcántara afirma que Gustavo Salcedo le confesó una supuesta infidelidad previa de Maju Mantilla con un actor colombiano, antes de su supuesto vínculo con Christian Rodríguez.
- Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”
- Melissa Paredes salió del Perú junto a su hija con 'Gato' Cuba tras episodio médico y brillan en evento internacional
Una nueva afirmación sobre Maju Mantilla remece la farándula nacional. Según la productora Verónica Alcántara en el podcast 'Chimi churri', Gustavo Salcedo le habría confirmado que la exreina de belleza le fue infiel con un actor colombiano antes de su supuesta relación extramatrimonial con Christian Rodríguez Portugal.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
Noticia en desarrollo...