La conductora Magaly Medina volvió a encender la polémica en la farándula peruana al referirse a la vida personal de Maju Mantilla. En su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista sostuvo que la ex Miss Mundo y su esposo Gustavo Salcedo no están separados como ella declaró, sino que todavía conviven en la misma casa.

El tema tomó fuerza luego de que Mantilla, durante una defensa pública, se refiriera a Salcedo como su “exesposo”. Para la presentadora de espectáculos, esa afirmación no corresponde a la realidad, pues aseguró contar con imágenes recientes que contradicen lo dicho por la conductora de 'Arriba mi gente'.

Magaly Medina asegura que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen viviendo juntos

Durante la última transmisión de su espacio televisivo, Magaly Medina fue contundente al dirigirse a la exreina de belleza. “Hello, Maju, tampoco nos mientas. No están divorciados, no viven en casas diferentes. Acá entre gitanos no nos vamos a leer las manos”, expresó la 'Urraca' visiblemente incómoda.

La periodista recordó que el público tenía a Maju Mantilla en un pedestal por la imagen de “dama” y “princesa” que proyectaba junto a su pareja. Sin embargo, remarcó que las apariencias engañan y que la versión difundida por la conductora no coincide con lo que ocurre en la intimidad de su hogar.

"Creo que todos, el público y los periodistas que hacemos espectáculos, siempre le hemos visto con respeto porque le hemos considerado siempre una dama, una lady, una reina sin corona, una princesita de cuento de hadas que tenía su príncipe azul al lado”, acotó.

Magaly Medina también subrayó que la situación legal de la pareja no corresponde a una separación formal. “Que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no un divorcio. Siguen compartiendo la misma casa”, señaló frente a cámaras.

Imágenes negarían versión de Maju Mantilla sobre su esposo

Para reforzar sus afirmaciones, Magaly Medina reveló que su equipo de investigación obtuvo registros audiovisuales que mostrarían la convivencia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Según explicó, en las grabaciones se aprecia tanto al empresario como a la conductora ingresando a la misma vivienda y pasando la noche allí.

"Nosotros tenemos imágenes de él de hace varias semanas, cuando estábamos buscando la conexión de ella con el productor. Tenemos imágenes de Gustavo Salcedo entrando a la misma casa y de ella entrando a la misma casa y durmiendo juntos bajo el mismo techo”, aseguró Magaly Medina.