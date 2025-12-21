Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, atraviesa un complicado momento tras revelar que su cuenta de TikTok, con más de 600,000 seguidores, fue bloqueada. La influencer rompió en llanto al asegurar que esta situación afecta su emprendimiento de venta de ropa online. Además, confesó “estar cansada”, ya que no es la primera vez que le ocurre y ahora se verá obligada a comenzar de cero con una nueva cuenta.

“Me da cólera. Me cerraron mi cuenta de 620 mil seguidores, que la tenía desde hace años y la trabajaba todos los días. Mi mamá, mi novio me dicen que tengo que empezar de cero, pero ya me da cólera, se los juro, porque yo no soy mala persona. Están denunciando mi cuenta por cosas absurdas, ya estoy cansada”, dijo la influencer de 23 años agregando que esta es la quinta cuenta que pierde.

Hija de Melissa Klug rompe en llanto por bloqueo de su cuenta de TikTok

Durante una transmisión en vivo de TikTok, Melissa Lobatón Klug reveló que apeló ante la red social china el bloqueo de su cuenta, pero afirmó que no obtuvo respuesta, lo que incrementó su malestar. “A mí me han dicho que se necesita de muy poquita gente (que denuncie) para que bloqueen tu cuenta para siempre”, sostuvo la emprendedora.

Luego, la creadora de contenido sorprendió al afirmar que sabe quién fue la responsable de que su cuenta, con más de 600 mil seguidores, fuera bloqueada. “Yo sé de dónde viene ese daño. Yo no trabajo con brujería, yo no hago nada de eso porque yo soy cristiana y esas cosas no van conmigo. Yo sé que Dios ve todo y devuelve todo”, declaró,

Además, descartó la posibilidad de comprar una cuenta nueva con miles seguidores, ya que no cuenta con el dinero para hacerlo. Como referencia, semanas atrás su hermana Samahara Lobatón puso a la venta su cuenta de Tiktok, con solo 35,000 seguidores, a un precio de S/4,300.

¿Qué carrera profesional estudió Melissa Lobatón Klug?

El pasado 25 de noviembre de este año, Melissa Lobatón culminó sus estudios como chef en un conocido instituto y se graduó oficialmente. A la ceremonia asistieron su madre, Melissa Klug, y su padrastro Jesús Barco. La empresaria compartió imágenes del evento en sus redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje a raíz de su logro.

“Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil. Qué orgullosa me siento, lo lograste, mi vida, te amo con mi vida”, escribió Klug. Su padre biológico, Abel Lobatón, no se hizo presente en el evento.