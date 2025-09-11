HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a su aún esposo Gustavo Salcedo: "Le hemos preguntado a él"

Magaly señaló que la pareja habría intentado una conciliación y seguido terapia en marzo, antes de que surgieran los nuevos indicios de conflicto.

Magaly habla sobre la presunta infidelidad de Maju Mantilla a su aún esposo Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR
Magaly habla sobre la presunta infidelidad de Maju Mantilla a su aún esposo Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina afirmó que Maju Mantilla le habría sido infiel a su aún esposo, Gustavo Salcedo. Según la conductora de espectáculos, la información fue confirmada por el propio Salcedo, quien reconoció conversaciones que respaldan la versión que maneja el programa, ocurridas antes de que él fuera ampayado entrando al spa del Westin.

"La información que manejo es que ellos hicieron una conciliación en marzo de este año. Luego hablaron, quisieron arreglar las cosas yendo a terapia, hasta que Gustavo Salcedo tiene algunas conversaciones comprometedoras a las que he tenido acceso y le hemos preguntado a él. Nos ha confirmado que la información que tenemos y manejamos es verdadera. Esto es antes de que lo ampayemos a él entrando al spa del Westin", señaló Medina.

