HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

La exconductora compartió los detalles del exclusivo intercambio navideño que reunió a sus amigos más cercanos como Ivana Yturbe y su esposo Beto Da Silva.

Brunella Horna y Richard Acuña celebraron un lujoso intercambio de regalos. Foto: composición LR/difusión
Brunella Horna y Richard Acuña celebraron un lujoso intercambio de regalos. Foto: composición LR/difusión

Tras alejarse de la televisión, Brunella Horna compartió imágenes y videos de un exclusivo intercambio de regalos previo a la Navidad. La exconductora sorprendió a sus seguidores al mostrar los detalles de este elegante evento que organizó junto con su esposo, Richard Acuña, en el que reunió a sus amigos cercanos.

“Intercambio de regalos con amigos. Una noche de muchas risas”, escribió la modelo de 29 años, en la publicación donde dejó ver parte de la celebración. El encuentro estuvo marcado por una decoración navideña en tonos rojos y la presencia de un Papá Noel, quien se encargó de realizar dinámicas para animar la velada.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

lr.pe

Brunella Horna y el costoso intercambio de regalos de exclusivas marcas

El intercambio de regalos organizado por Brunella Horna y Richard Acuña destacó por la opulencia en la organización. En las imágenes difundidas en redes sociales se observan bolsas de reconocidas y exclusivas marcas. En una de las fotografías se aprecia a Ivana Yturbe recibiendo una bolsa de regalo de la lujosa marca G & G Joyeros.

El creador de contenido, Ric La Torre, también reaccionó al evento y compartió un video en el que detalló el menú de la noche. Según mostró en su cuenta de TikTok, la cena incluyó pavo en salsa de champán con uvas y asado de cerdo relleno navideño. Como acompañamientos se ofrecieron puré de camote con marshmallow y arroz árabe, además de una ensalada de lechuga morada con queso azul y nueces, y una ensalada Waldorf con garrapiñados.

Por su parte, Ivana Yturbe también se pronunció sobre la velada y publicó fotos de la velada: “Un resumen de una noche increíble. Con noticias lindas y mucha diversión. Siempre es lindo verlos”. A lo que Brunella Horna le escribió: “Amiga te adoro. Gracias por tanto”.

Brunella Horna y sus amigos. Foto: Instagram

Brunella Horna y sus amigos. Foto: Instagram

PUEDES VER: Brunella Horna dedica tierno mensaje a Richard Acuña por su aniversario: 'Por más años juntos'

lr.pe

Usuarios en redes sociales reaccionan al costoso intercambio de regalos de Brunella Horna

Como era de esperarse, las imágenes del lujoso intercambio de regalos no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el evento con humor, otros cuestionaron la procedencia del dinero utilizado para organizar una celebración de tal magnitud.

“Brunella, ahora su trabajo es ser la organizadora de todos los eventos de los Acuña”, escribió un internauta. Otros comentarios fueron más críticos: “Nada sencillos para alardear sus riquezas a nosotros los pobres” y “¿De qué sirve tanto lujo si al final no de eso te llevarás?”, se lee en la publicación.

Brunella Horna recibiendo su regalo. Foto: Instagram

Brunella Horna recibiendo su regalo. Foto: Instagram

Notas relacionadas
Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

LEER MÁS
Brunella Horna dedica tierno mensaje a Richard Acuña por su aniversario: “Por más años juntos”

Brunella Horna dedica tierno mensaje a Richard Acuña por su aniversario: “Por más años juntos”

LEER MÁS
Revelan cuánto habría cobrado Beéle por cantar en la lujosa fiesta de la hija de Acuña: "Solo el artista"

Revelan cuánto habría cobrado Beéle por cantar en la lujosa fiesta de la hija de Acuña: "Solo el artista"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

LEER MÁS
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: “Estaba ansiosa”

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: “Estaba ansiosa”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

LEER MÁS
Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025