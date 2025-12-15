Tras alejarse de la televisión, Brunella Horna compartió imágenes y videos de un exclusivo intercambio de regalos previo a la Navidad. La exconductora sorprendió a sus seguidores al mostrar los detalles de este elegante evento que organizó junto con su esposo, Richard Acuña, en el que reunió a sus amigos cercanos.

“Intercambio de regalos con amigos. Una noche de muchas risas”, escribió la modelo de 29 años, en la publicación donde dejó ver parte de la celebración. El encuentro estuvo marcado por una decoración navideña en tonos rojos y la presencia de un Papá Noel, quien se encargó de realizar dinámicas para animar la velada.

Brunella Horna y el costoso intercambio de regalos de exclusivas marcas

El intercambio de regalos organizado por Brunella Horna y Richard Acuña destacó por la opulencia en la organización. En las imágenes difundidas en redes sociales se observan bolsas de reconocidas y exclusivas marcas. En una de las fotografías se aprecia a Ivana Yturbe recibiendo una bolsa de regalo de la lujosa marca G & G Joyeros.

El creador de contenido, Ric La Torre, también reaccionó al evento y compartió un video en el que detalló el menú de la noche. Según mostró en su cuenta de TikTok, la cena incluyó pavo en salsa de champán con uvas y asado de cerdo relleno navideño. Como acompañamientos se ofrecieron puré de camote con marshmallow y arroz árabe, además de una ensalada de lechuga morada con queso azul y nueces, y una ensalada Waldorf con garrapiñados.

Por su parte, Ivana Yturbe también se pronunció sobre la velada y publicó fotos de la velada: “Un resumen de una noche increíble. Con noticias lindas y mucha diversión. Siempre es lindo verlos”. A lo que Brunella Horna le escribió: “Amiga te adoro. Gracias por tanto”.

Usuarios en redes sociales reaccionan al costoso intercambio de regalos de Brunella Horna

Como era de esperarse, las imágenes del lujoso intercambio de regalos no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el evento con humor, otros cuestionaron la procedencia del dinero utilizado para organizar una celebración de tal magnitud.

“Brunella, ahora su trabajo es ser la organizadora de todos los eventos de los Acuña”, escribió un internauta. Otros comentarios fueron más críticos: “Nada sencillos para alardear sus riquezas a nosotros los pobres” y “¿De qué sirve tanto lujo si al final no de eso te llevarás?”, se lee en la publicación.