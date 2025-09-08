Isabella Ladera inicia acciones legales tras difusión de imágenes que la vincula con Beéle

La modelo venezolana Isabella Ladera enfrenta un duro momento luego de que se difundieran sin su consentimiento imágenes que la vinculan con el cantante colombiano Beéle. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido confirmó que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables de la filtración, la cual calificó como “una de las peores traiciones”.

En un comunicado compartido por su equipo jurídico, se precisó que el material solo estaba en manos de dos personas: “la otra persona y yo”. Asimismo, Isabella Ladera señaló que este episodio representa un ataque directo a su dignidad y que no permitirá que la situación quede impune: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Comunicado de Isabella Ladera. Foto: Instagram

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras filtrarse imágenes con Beéle

El comunicado de su defensa legal sostiene que la difusión del material constituye una violación a sus derechos fundamentales y advierte que se tomarán medidas judiciales. “Frente a la gravedad de los hechos y especulaciones que estos han generado, como representantes legales nos vemos en la necesidad de aclarar la situación”, señala el documento.

De igual forma, el equipo jurídico recalcó que la divulgación no autorizada de este tipo de material no solo afecta la reputación y la vida personal de Isabella Ladera, sino que también puede acarrear sanciones legales para quienes lo compartan. “La difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal”, añade el comunicado.

Además, los abogados pidieron a los medios de comunicación y plataformas digitales abstenerse de replicar el material para no profundizar el daño y evitar consecuencias legales. “Recordamos que su circulación, además de profundizar el daño, puede derivar en consecuencias legales para quienes participen en ella”, concluyeron.

Isabella Ladera comparte sensible mensaje y revela que recibió mensajes de "odio"

La modelo venezolana también compartió un testimonio personal sobre cómo atraviesa la situación. En su mensaje, expresó el dolor que le generó la filtración y la traición de alguien cercano: “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”.

Asimismo, denunció que, tras la filtración, ha recibido comentarios ofensivos y críticas: “Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio”.

La modelo y amiga cercana de Hugo García aseguró que no permitirá que esta experiencia la destruya y que seguirá adelante tanto en lo personal como en lo profesional. “No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, escribió.

