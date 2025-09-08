Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Hugo García se encuentra de viaje tras rumores de reconciliación de Isabella y Beéle. Foto: composición LR/difusión

Hugo García se encuentra de viaje tras rumores de reconciliación de Isabella y Beéle. Foto: composición LR/difusión

La modelo venezolana Isabella Ladera volvió despertó rumores de una posible reconciliación con el cantante colombiano Beéle, intérprete de éxitos como 'Loco'. En redes sociales, varios usuarios notaron detalles que sugerirían un acercamiento entre ambos, pese a que el modelo peruano Hugo García le dedicaba mensajes cargados de afecto a la influencer.

“En poco tiempo se convirtió en alguien tan especial”, escribió el exchico reality en una de sus historias de Instagram, reflejando la cercanía que mantenía con Ladera. Sin embargo, las recientes coincidencias entre la creadora de contenido y el artista urbano habrían reactivado los rumores sobre un regreso de su romance.

Similitud en la ropa de Beéle e Isabella. Foto: difusión/TikTok

PUEDES VER: Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

Beéle e Isabella Ladera habrían regresado pese a tiernos mensajes de Hugo García

Los rumores de reconciliación surgieron a inicios de septiembre, cuando Isabella compartió videos en TikTok utilizando una sudadera negra con detalles blancos. Esta prenda coincidía con una que Beéle había mostrado en publicaciones previas, lo que llamó la atención de los seguidores de ambos.

La situación generó sorpresa debido a la relación cercana que Ladera parecía tener con Hugo García. El exchico reality compartió más de diez historias durante el cumpleaños número 26 de la modelo, en las que destacó frases como: “Desde que nos conocimos hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía” y “Siempre felices aquí. El mar sabe nuestro secreto”.

Hugo García comparte sus viajes tras rumores de reconciliación de Beéle e Isabella Ladera

Tras la difusión de los rumores, Hugo García optó por mantener un perfil distinto en redes sociales. El exintegrante de 'Esto es guerra' se encuentra viajando por Australia, donde ha mostrado imágenes de atardeceres, paisajes naturales y momentos de desconexión.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Primer atardecer por aquí y miren con lo que me gané”, escribió en una publicación, evidenciando que disfruta de su estancia lejos del ruido mediático. Además, compartió frases como: “No sé a dónde estoy yendo, pero todo sea por la anécdota”.