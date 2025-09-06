Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

La periodista y conductora de televisión Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo terminó su casa luego de la fiesta de su hijo mayor, Cristóbal, quien celebró junto a sus amigos en el bar del hogar familiar. A través de sus redes sociales, la figura de ATV recorrió cada espacio para comprobar el estado de su vivienda tras el evento.

“Hace unos días Cristóbal me pidió hacer una reunión aquí en la casa, en el bar… entonces yo dije, ya perfecto y ayer vinieron sus amigos. Voy a bajar a ver cómo ha quedado mi bar y estoy traumada”, contó la conductora de ATV, quien en tono divertido pidió a sus fans: “Dénme fuerzas”.

PUEDES VER: Andrea Llosa conmueve al revelar que perdió dos bebés durante su relación con su exesposo Luis Ávalos

Andrea Llosa muestra su casa tras fiesta de cumpleaños de su hijo mayor

En una serie de historias en su cuenta de Instagram, Andrea Llosa enseñó el recorrido que hizo por su vivienda tras la reunión de Cristóbal. Aunque encontró todo en orden, la periodista reveló que el desorden momentáneo la hizo sospechar lo peor.

“Luces prendidas, eso se puede entender porque han estado bebiendo, divirtiéndose… esas sillas no estaban aquí… ha llegado más gente. El celular de Cristóbal, vaya que la ha pasado bomba literalmente porque jamás olvida su teléfono… todo está completo”, detalló mientras mostraba el bar y la sala.

PUEDES VER: Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Incluso, en medio de la revisión, Andrea notó que faltaba una botella de alcohol, aunque luego confesó que la halló en otro ambiente de la casa. “Todo bien, ya estaba a punto de difamar a mi pobre hijo”, aseguró entre risas.

La presentadora de ATV resaltó que, pese al susto inicial, valora que su hijo prefiera festejar en casa y no en otro lugar. “Me encanta que vengan los chicos acá, yo creo que no hay lugar más seguro que tu casa”, dijo, dejando abierta la posibilidad de permitir futuras reuniones familiares y con amigos.