En medio de los rumores que rodean a Hugo García e Isabella Ladera, una inesperada acción de Jefferson Farfán encendió aún más las especulaciones. El exfutbolista compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que ambos aparecen abrazados tomando sol, con el mar de fondo y una vibra íntima. La foto, originalmente publicada por Hugo durante el cumpleaños 26 de Isabella, fue replicada por Farfán con una frase que provocó revuelo: "La pareja del momento", escribió.

La publicación no solo llamó la atención por el gesto de Farfán, sino por el contexto en el que se dio. Hugo había compartido varias imágenes junto a Isabella, acompañadas de mensajes afectuosos que revelaban una cercanía cada vez más evidente. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación, los gestos públicos, las dedicatorias y ahora el respaldo de una figura como el expelotero parecen corroborar una historia que va más allá de la amistad.

Jefferson Farfán comparte foto de Hugo García e Isabella Ladera

La foto escogida por Jefferson Farfán no fue al azar, pues en esta el exfutbolista destacó el uso de su marca de ropa urbana. Sin embargo, fue la frase "La pareja del momento" la que sorprendió, ya que ni Hugo ni Isabella han oficializado ante el público su supuesto romance.

En la imagen, el modelo peruano aparece abrazando a la influencer venezolana, mientras ambos miran a la cámara. Los famosos lucen prendas de la marca mdre.pe, lo que también despertó curiosidad sobre una posible colaboración comercial entre los tres.

Jefferson Farfán comparte foto de Hugo García e Isabella Ladera. Foto: Instagram/jefferson_farfan_oficial

Hugo García y su cariñosa dedicatoria a Isabella Ladera

El 23 de agosto, Hugo García celebró el cumpleaños 26 de Isabella Ladera con una serie de publicaciones que no dejaron espacio para la indiferencia. "Hoy es el cumple de una personita que en tan poco tiempo se convirtió en alguien tan especial", escribió el modelo peruano en una de sus historias de Instagram. En otra publicación, compartió una instantánea del 4 de mayo de 2025, la primera que se tomaron juntos, y añadió: "Esta fue nuestra primera foto y ya parecía que nos conocíamos de toda la vida. Desde que nos conocimos, hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía".

Isabella, por su parte, replicó en sus propias historias varias de las publicaciones de Hugo, gesto que muchos interpretaron como una señal clara de reciprocidad emocional. En otra imagen, él escribió: "Siempre felices aquí. El mar sabe nuestro secreto", dejando entrever una intimidad compartida que va más allá de lo evidente. También le dedicó palabras de admiración: "Eres una increíble mujer, hija y, sobre todo, madre. Sigue vibrando alto. ¡Todo lo mejor para ti siempre! No dejes de sonreír nunca". La celebración, que reunió a familiares y amigos cercanos, tuvo a Hugo como uno de los invitados más visibles.