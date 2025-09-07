Christian Cueva no solo aprovechó su llegada al Perú para pasar tiempo con sus hijos con Pamela López, luego de meses sin verlos, o para lucirse con su actual pareja, Pamela Franco; también lo hizo para someterse a un retoque estético en el rostro.

Según un video publicado por la doctora Correa Navarro en sus redes sociales, se observa al futbolista recostado en una camilla mientras le aplican un procedimiento con una máquina especial y pequeños inyectables en su rostro, mientras la especialista explica el tratamiento y los efectos que tendrá en el semblante de ‘Aladino’

“Estamos realizando un Morpheus 8 pro en la zona de la frente porque hemos evaluado que Christian hace mucho gesto. Entonces aquí tienes pequeñas líneas de expresión, vamos a eliminarlas. Estamos colocando los exososomas vegetales en su rostro para que luzca un rostro mucho más joven, una piel luminosa, libre de líneas de expresión, y además también de un color mucho más uniforme”, se escucha en el video publicado en Instagram.

¿Pamela Franco le pidió a Christian Cueva que se someta a retoque en el rostro?

En un video publicado por las redes sociales de la clínica, se observó un diálogo entre Christian Cueva y Pamela Franco, en el que la cantante le recomendaba que le faltaba algo mientras miraba fijamente el rostro del futbolista.

“Amor, yo siento que te falta algo. Por ahí una luz, una cosita así”, le dijo la cumbiambera mientras sujetaba la cara de Christian Cueva, quien respondió. “Una cosita así para estar a la altura de la bomba sexi, ¿sabes dónde lo puedo encontrar?”. A lo que su novia afirmó que sí y señaló que debían acudir a la doctora Correa Navarro. “Así que hoy te toca mi amor”, concluyó la cantante, quien acompaño a su pareja a realizarse el procedimiento estético.

Colocan ‘chip del amor’ a Christian Cueva para aumentar la libido

Días atrás, Christian Cueva acudió a la misma clínica donde le colocaron, a la altura de la nalga derecha, el llamado ‘chip del amor’, un tratamiento que, entre otros beneficios, ayuda a aumentar la libido en la intimidad, así como revertir el envejecimiento y reducir el cansancio.

Ese mismo procedimiento también se lo hizo Pamela Franco meses atrás, en medio de los fuertes rumores sobre una posible pedida de mano del futbolista con la cantante.