HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Espectáculos

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

La colombiana confesó en 'El valor de la verdad' que los policías la esposaron y llevaron a una comisaría junto a sus amigos por un caso de narcotráfico.

Milena Zárate reveló un episodio desconocido de su vida en el programa de Beto Ortiz.
Milena Zárate reveló un episodio desconocido de su vida en el programa de Beto Ortiz. | Foto: composición LR/ YouTube/ 'El valor de la verdad'

En un nuevo episodio de 'El valor de la verdad', la reciente invitada Milena Zárate llegó a contar su versión ante las declaraciones que hizo su hermana, Greyssi Ortega, en una anterior edición del programa de Beto Ortiz. La colombiana reveló diversos secretos de su vida personal, familiar y laboral; entre ellos, dio a conocer un fuerte testimonio cuando fue detenida por el delito de narcotráfico.

La modelo había esquivado una pregunta amorosa al apretar el botón rojo cuando llegó al séptimo nivel. Sin embargo, Beto tuvo que modificar la interrogante que "era más dura": "¿Te detuvieron por tráfico de drogas?", fue la consulta a la que Milena respondió afirmativamente.

PUEDES VER: Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

lr.pe

Milena revela que fue detenida a los 18 años por narcotráfico

Tras responder que sí, a la pregunta 7, los invitados que la acompañaron al programa quedaron sorprendidos, pues era un pasado que no había revelado antes. Ante la interrogante de sus compañeros, Milena develó la verdadera razón de su detención cuando a penas tenía 18 años.

Desde el sillón rojo, la colombiana fue precisa al confesar que desde muy joven había iniciado en el mundo del entretenimiento, vivió en Panamá un tiempo, pero luego regresó a Cartagena donde formó una agrupación musical. Su proyecto musical estaba funcionando en Colombia y su productor le había dado una casa donde celebraban reuniones. Sin embargo, el conflicto con la policía llegó luego de que conocieran a un haitiano.

"Esto fue antes de llegar a Perú. Me junté con tres músicos y firmamos con una disquera; éramos tres hombres y yo. Era un buen proyecto y empezamos a generar shows en discotecas. En esos shows conocimos a un haitiano que te hacía sentir en confianza, hasta que un día nos llevó al puerto en un yate, y resultó que en ese yate iba a transportar droga (…) Un día estábamos en la casa y llegaron seis patrullas; nos esposaron a todos, nos apuntaban y empezaron a revisar por toda la casa. Me esposaron y nos llevaron a la comisaría y comenzaron a preguntarnos por él. Nos salvó el hecho de que todos dimos la misma versión", reveló Milena.

La colombiana terminó la historia de su anécdota confesando que estuvo en la cárcel dando sus declaraciones, en el que indicó que ni ella ni sus amigos tenían con ver con el caso de narcotráfico.

Notas relacionadas
La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

LEER MÁS
Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

LEER MÁS
Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Milena Zárate revela que encaró a Yordy Reyna tras constantes invitaciones para visitarlo en Alemania: "Me dijo: 'Te pago todo'"

Milena Zárate revela que encaró a Yordy Reyna tras constantes invitaciones para visitarlo en Alemania: "Me dijo: 'Te pago todo'"

LEER MÁS
Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Espectáculos

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota