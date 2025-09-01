Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

Milena Zárate reveló un episodio desconocido de su vida en el programa de Beto Ortiz. | Foto: composición LR/ YouTube/ 'El valor de la verdad'

Milena Zárate reveló un episodio desconocido de su vida en el programa de Beto Ortiz. | Foto: composición LR/ YouTube/ 'El valor de la verdad'

En un nuevo episodio de 'El valor de la verdad', la reciente invitada Milena Zárate llegó a contar su versión ante las declaraciones que hizo su hermana, Greyssi Ortega, en una anterior edición del programa de Beto Ortiz. La colombiana reveló diversos secretos de su vida personal, familiar y laboral; entre ellos, dio a conocer un fuerte testimonio cuando fue detenida por el delito de narcotráfico.

La modelo había esquivado una pregunta amorosa al apretar el botón rojo cuando llegó al séptimo nivel. Sin embargo, Beto tuvo que modificar la interrogante que "era más dura": "¿Te detuvieron por tráfico de drogas?", fue la consulta a la que Milena respondió afirmativamente.

Milena revela que fue detenida a los 18 años por narcotráfico

Tras responder que sí, a la pregunta 7, los invitados que la acompañaron al programa quedaron sorprendidos, pues era un pasado que no había revelado antes. Ante la interrogante de sus compañeros, Milena develó la verdadera razón de su detención cuando a penas tenía 18 años.

Desde el sillón rojo, la colombiana fue precisa al confesar que desde muy joven había iniciado en el mundo del entretenimiento, vivió en Panamá un tiempo, pero luego regresó a Cartagena donde formó una agrupación musical. Su proyecto musical estaba funcionando en Colombia y su productor le había dado una casa donde celebraban reuniones. Sin embargo, el conflicto con la policía llegó luego de que conocieran a un haitiano.

"Esto fue antes de llegar a Perú. Me junté con tres músicos y firmamos con una disquera; éramos tres hombres y yo. Era un buen proyecto y empezamos a generar shows en discotecas. En esos shows conocimos a un haitiano que te hacía sentir en confianza, hasta que un día nos llevó al puerto en un yate, y resultó que en ese yate iba a transportar droga (…) Un día estábamos en la casa y llegaron seis patrullas; nos esposaron a todos, nos apuntaban y empezaron a revisar por toda la casa. Me esposaron y nos llevaron a la comisaría y comenzaron a preguntarnos por él. Nos salvó el hecho de que todos dimos la misma versión", reveló Milena.

La colombiana terminó la historia de su anécdota confesando que estuvo en la cárcel dando sus declaraciones, en el que indicó que ni ella ni sus amigos tenían con ver con el caso de narcotráfico.