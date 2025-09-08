HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Presentadores venezolanos responden a Magaly Medina por sus críticas al físico de Guillermo Dávila: “Una molestia personal hacia él”

Magaly Medina calificó en vivo a Guillermo Dávila como “barrigón, antiguo, canoso y que daba vergüenza” luego de que se olvidara la letra de su canción en el programa de Tilsa Lozano. 

Conductores del programa venezolano 'La bomba' criticaron duramente a Magaly Medina por sus calificativos contra Guillermo Dávila. Foto: Composición LR/YouTuve/Instagram.
Guillermo Dávila fue duramente criticado por Magaly Medina, quien se burló del físico del cantante venezolano. Durante su programa en vivo, lo llamó: “barrigón”, “antiguo”, “canoso”, y afirmó que “daba vergüenza”, luego de que en su visita al programa ‘La noche habla’ se olvidara de la letra de su canción.

Sin embargo, el programa venezolano ‘La bomba’ salió en defensa de su compatriota y afirmaron que la conductora peruana tendría un problema personal con el intérprete de ‘Solo pienso en ti”.

"No se sintió como (una crítica) algo en general, una descripción a un cantante que quizá no era del agrado del público, se sintió como una molestia personal hacia Guillermo Dávila", sostuvieron indignados al principio.

PUEDES VER: Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

Presentadores venezolanos arremeten contra Magaly Medina por criticar a Guillermo Dávila

Los conductores venezolanos afirmaron que les daba vergüenza ajena escuchar a Magaly Medina meterse con la apariencia de Guillermo Dávila, considerado un icono de la música balada en nuestro continente.

"De verdad que da vergüenza que se refiera así hacia una persona", expresó Adriana Peña, una de las presentadoras. “Yo siento que hay muchas cosas positivas que resaltar de Guillermo, en vez de fijarte de lo malo", añadió en defensa del cantautor de 70 años.

Por su parte, otra de las panelistas dejó entrever que el cantante venezolano no le habría prestado atención a Magaly Medina cuando él estaba en su mejor momento. “¿Todo bien en casa Magaly? Porque ese corazón, siento que tienes mucho veneno. Estoy segura de que Guillermo no le paró a Magaly, lo dije”, expresó, mientras que su compañero coincidió: “Sí, en su momento”.

PUEDES VER: Cantante venezolano Guillermo Dávila le responde a Magaly Medina tras llamarlo ‘patético’ y ‘barrigón’: “Así soy feliz”

Guillermo Dávila y su emotiva respuesta a las burlas de Magaly Medina sobre su físico

Guillermo Dávila se presentó en el programa ‘Todo se filtra’ donde promocionó su concierto desarrollado el pasado sábado 6 de septiembre. Allí el cantautor fue consultado por las duras críticas de Magaly Medina a su aspecto físico. Sin embargo, lejos de reaccionar de mala manera o incomodarse, afirmó sentirse feliz tal como es.

“Yo soy feliz, así como soy. Me hablan de lo que ella dijo y respondo: ‘Ah, qué bien, no lo vi, prefiero chamuyar’”, expresó muy sonriente al presentador 'Metiche'.

