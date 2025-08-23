¡Los rumores de romance siguen tomando fuerza! Hugo García volvió a ser el centro de atención tras dedicarle emotivos mensajes a Isabella Ladera en redes sociales. Aunque sus palabras estaban motivadas por el cumpleaños número 26 de la modelo venezolana, el tono afectuoso y la evidente cercanía entre ambos no pasaron inadvertidos.

"En poco tiempo se convirtió en alguien tan especial", escribió el exchico reality de 'Esto es guerra', dejando claro el vínculo emocional que lo une a la influencer. Las dedicatorias, acompañadas de fotos juntos y emojis de corazón, bastaron para que las especulaciones sobre una relación sentimental se reavivaran. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente el romance, el lenguaje y los gestos públicos siguen alimentando su historia ante el público.

Hugo García grita su amor por Isabella Ladera en su cumpleaños

La emotiva dedicatoria de Hugo García a Isabella Ladera por su cumpleaños número 26 no pasó desapercibida. A través de sus historias en Instagram, el 23 de agosto, el deportista compartió varias imágenes de la influencer venezolana acompañadas de mensajes llenos de cariño. En más de una foto, ambos aparecían juntos y sonrientes, dejando entrever una complicidad profunda.

"Hoy es el cumple de una personita que en tan poco tiempo se convirtió en alguien tan especial", escribió Hugo. En otra instantánea, reveló: "Desde que nos conocimos hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía. Esta fue nuestra primera foto y ya parecía que nos conocíamos de toda la vida". La referida imagen fue tomada en un evento el 4 de mayo de 2025, fecha que marcó su encuentro.

El exchico reality también expresó su admiración por Isabella, a quien elogió por ser una buena hija, mujer y madre. En otra historia en la que aparecen surfeando, dejó entrever una intimidad compartida solo por ellos. "Siempre felices aquí. El mar sabe nuestro secreto". Las publicaciones, cargadas de ternura, avivaron aún más los rumores sobre una relación sentimental entre ambos.

Hugo García presente en la fiesta de cumpleaños de Isabella Ladera

Hugo García no solo expresó en redes sociales sus sentimientos en el cumpleaños de Isabella Ladera, sino que también fue parte de la celebración, donde ambos se dejaron ver en una actitud muy cercana. En una de las fotos que García subió, él la abraza por detrás mientras ella sonríe con complicidad.

La fiesta reunió a familiares y amigos íntimos de la exnovia del cantante Beéle en un ambiente cálido y festivo. Aunque Isabella no ha confirmado públicamente una relación con el modelo peruano, sí compartió en sus propias historias las publicaciones que él le dedicó, lo que muchos interpretaron como una señal de reciprocidad afectiva.