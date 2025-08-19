HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Espectáculos

Revelan cuánto habría cobrado Beéle por cantar en la lujosa fiesta de la hija de Acuña: "Solo el artista"

La fiesta organizada por Richard Acuña y Brunella Horna sorprendió a los invitados con un concierto privado de Beéle. El monto que habrían pagado por su show generó sorprendió en redes.

Hija de Richard Acuña celebró a lo grande sus 15 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Richard Acuña
Hija de Richard Acuña celebró a lo grande sus 15 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Richard Acuña

El quinceañero de la hija de Richard Acuña sorprendió por su impresionante decoración y por la presencia de un artista internacional como invitado especial. Para sorpresa de los asistentes, el cantante colombiano Beéle fue el encargado de amenizar parte de la velada interpretando sus éxitos más conocidos como 'Si te pillara' y 'No tiene sentido'.

Tras el evento, se filtró el posible monto que habría cobrado el intérprete por presentarse en este exclusivo concierto privado. Según declaró el empresario de eventos Yunko Dos Santos al programa 'Ponte en la cola', el artista habría cobrado entre 135.000 y 150.000 dólares, sin incluir gastos de traslado y estadía.

PUEDES VER: Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: 'La pareja hace que uno no esté cerca'

lr.pe

Filtran cuánto habría cobrado Beéle por cantar en el quinceaños de la hija de Richard Acuña

La exorbitante cifra sorprendió a más de uno en redes sociales, ya que la presentación del cantante no había sido anunciada con anticipación. El evento, que habría costado más de un millón de soles, incluyó una celebración privada a la que asistieron familiares, amigos y conocidos personajes de la farándula local.

Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron el elevado presupuesto para un show privado de Beéle, calificándolo como "Una cachetada a la pobreza". Sin embargo, no es la primera vez que la familia Acuña celebra fastuosas fiestas, como la vez que celebraron el cumpleaños de la madre de Richard Acuña, Rosa Núñez, con el Grupo 5.

PUEDES VER: Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: 'También lo puedes pagar tú'

lr.pe

¿Quiénes fueron los artistas que fueron invitados al quinceañero?

De acuerdo con las imágenes viralizadas en redes sociales, el evento, organizado por Richard Acuña y Brunella Horna, también contó con otras presentaciones artísticas. El tradicional vals estuvo a cargo de Shantal, quien interpretó un tema en vivo mientras la joven bailaba junto a su padre y madre.

Además de Beéle, al evento asistieron figuras del espectáculo peruano como Ethel Pozo y el reconocido coreógrafo Arturo Chumbe. Brunella Horna compartió varios videos desde sus redes personales donde se observa a su hijastra disfrutando emocionada del concierto privado del cantante colombiano, incluso bailando junto a él sobre el escenario.

Notas relacionadas
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Brunella Horna reaparece y brilla en lentejuelas tras coronarse 'Reina de Carnavales' en Chiclayo

Brunella Horna reaparece y brilla en lentejuelas tras coronarse 'Reina de Carnavales' en Chiclayo

LEER MÁS
Brunella Horna y Richard Acuña visitan al Papa León XIV: su hijo fue bendecido por el Sumo Pontífice

Brunella Horna y Richard Acuña visitan al Papa León XIV: su hijo fue bendecido por el Sumo Pontífice

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Stephanie Orué confesó que escena de desnudo en 'Django' afectó su matrimonio: "Dijo que le falté el respeto"

Stephanie Orué confesó que escena de desnudo en 'Django' afectó su matrimonio: "Dijo que le falté el respeto"

LEER MÁS
Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS
Mayra Goñi y streamer Neutro sorprenden al ser captados besándose: ‘Amor y fuego’ expone imágenes

Mayra Goñi y streamer Neutro sorprenden al ser captados besándose: ‘Amor y fuego’ expone imágenes

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP en Perú 2025: Congreso enfrenta presión para aprobar la liberación de hasta S/21.400

Casa de Jefferson Farfán sería embargada si no cumple con pagarle USD 47.750 a Melissa Klug: "Han pasado 9 años"

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

Espectáculos

Casa de Jefferson Farfán sería embargada si no cumple con pagarle USD 47.750 a Melissa Klug: "Han pasado 9 años"

Chris Martin declara tras el incidente viral de la kiss cam en Coldplay: "Gracias por venir de nuevo después de ese desastre"

Mayra Goñi y streamer Neutro sorprenden al ser captados besándose: ‘Amor y fuego’ expone imágenes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Consejo Directivo de Sunedu es conformado por los rectores Lida Asencios y Carlos Reyes, en medio de polémicas

Deudos de gobierno de Dina Boluarte se movilizarán contra Ley de Amnistía

Jaime Chincha critica al TC tras suspensión de investigaciones a Dina Boluarte: “Es un anexo del Congreso”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota