Revelan cuánto habría cobrado Beéle por cantar en la lujosa fiesta de la hija de Acuña: "Solo el artista"

El quinceañero de la hija de Richard Acuña sorprendió por su impresionante decoración y por la presencia de un artista internacional como invitado especial. Para sorpresa de los asistentes, el cantante colombiano Beéle fue el encargado de amenizar parte de la velada interpretando sus éxitos más conocidos como 'Si te pillara' y 'No tiene sentido'.

Tras el evento, se filtró el posible monto que habría cobrado el intérprete por presentarse en este exclusivo concierto privado. Según declaró el empresario de eventos Yunko Dos Santos al programa 'Ponte en la cola', el artista habría cobrado entre 135.000 y 150.000 dólares, sin incluir gastos de traslado y estadía.

Filtran cuánto habría cobrado Beéle por cantar en el quinceaños de la hija de Richard Acuña

La exorbitante cifra sorprendió a más de uno en redes sociales, ya que la presentación del cantante no había sido anunciada con anticipación. El evento, que habría costado más de un millón de soles, incluyó una celebración privada a la que asistieron familiares, amigos y conocidos personajes de la farándula local.

Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron el elevado presupuesto para un show privado de Beéle, calificándolo como "Una cachetada a la pobreza". Sin embargo, no es la primera vez que la familia Acuña celebra fastuosas fiestas, como la vez que celebraron el cumpleaños de la madre de Richard Acuña, Rosa Núñez, con el Grupo 5.

¿Quiénes fueron los artistas que fueron invitados al quinceañero?

De acuerdo con las imágenes viralizadas en redes sociales, el evento, organizado por Richard Acuña y Brunella Horna, también contó con otras presentaciones artísticas. El tradicional vals estuvo a cargo de Shantal, quien interpretó un tema en vivo mientras la joven bailaba junto a su padre y madre.

Además de Beéle, al evento asistieron figuras del espectáculo peruano como Ethel Pozo y el reconocido coreógrafo Arturo Chumbe. Brunella Horna compartió varios videos desde sus redes personales donde se observa a su hijastra disfrutando emocionada del concierto privado del cantante colombiano, incluso bailando junto a él sobre el escenario.