HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Espectáculos

Hugo García tiene inesperada reacción al ser sorprendido bailando con Isabella Ladera tras la inauguración de su spa

Hugo García sorprendió al aparecer en un live junto con Isabella Ladera y, pese a intentar ocultarse, terminó protagonizando un coqueto baile que generó rumores de romance.

Hugo García le dedicó unas palabras a Isabella Ladera tras inaugurar su spa. Foto: composición LR/difusión/TikTok/Adadita919
Hugo García le dedicó unas palabras a Isabella Ladera tras inaugurar su spa. Foto: composición LR/difusión/TikTok/Adadita919

Hugo García, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizó un momento inesperado durante la inauguración del spa de la influencer venezolana Isabella Ladera en Miami. La influencer realizó un live en TikTok desde su nuevo local cuando Hugo apareció y ambos protagonizaron un coqueto baile que llamó la atención de los usuarios. “Lo mejor para ti siempre”, escribió Hugo junto a una foto sonriente con Isabella, demostrando cercanía y buena sintonía entre ambos.

El momento generó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde los seguidores comentaron con emojis de corazón y buenos deseos, encendiendo los rumores sobre una posible relación entre el exchico reality y la influencer venezolana. Sin embargo, el exguerrero expresó timidez al notar la cámara, intentando cubrir su rostro antes de animarse nuevamente gracias a las palabras de Isabella Ladera.

PUEDES VER: Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: 'No fue como un papá'

lr.pe

Hugo García y su reacción al ser sorprendido bailando junto con Isabella Ladera en un live de TikTok

Durante la transmisión en vivo, Hugo García y Isabella Ladera se mostraron muy cercanos, agarrándose de la cintura y mirándose fijamente mientras bailaban. Los usuarios de TikTok reaccionaron de inmediato, comentando y compartiendo el momento. A pesar de la atención, Hugo García se mostró reservado al inicio, cubriéndose el rostro, pero finalmente continuó con el baile animado por Isabella. La escena encendió especulaciones sobre la relación entre ambos, aunque la influencer dejó en claro que actualmente no está enfocada en iniciar un romance.

Isabella Ladera se sinceró durante el live pasado en su cuenta personal, en el que explicó que Hugo García es una persona impresionante, pero que no busca una relación amorosa por el momento. “Yo no puedo estar con nadie actualmente más que conmigo y yo hablo muchísimo con Hugo, pero las puertas, las cartas están sobre la mesa”, aseguró la influencer venezolana.

El evento también marcó un importante momento profesional para Isabella, quien inauguró su peluquería llamada Isla en Miami. Hugo García participó del reencuentro y dedicó un emotivo mensaje a la influencer, demostrando apoyo y amistad. “Lo mejor para ti siempre”, escribió el exchico reality junto a una foto en la que aparece muy sonriente al lado la influencer venezolana.

Notas relacionadas
Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

LEER MÁS
Hugo García minimiza los regalos que recibe Isabella Ladera: “Eso te lo envía cualquiera”

Hugo García minimiza los regalos que recibe Isabella Ladera: “Eso te lo envía cualquiera”

LEER MÁS
Hugo García hace polémico TikTok en medio de salidas entre Vinicius Jr. e Isabella Ladera: "De cerca es más feo todavía"

Hugo García hace polémico TikTok en medio de salidas entre Vinicius Jr. e Isabella Ladera: "De cerca es más feo todavía"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

LEER MÁS
Melissa Klug lanza sorpresivo mensaje tras confesiones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad': "No quiero que sea como yo"

Melissa Klug lanza sorpresivo mensaje tras confesiones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad': "No quiero que sea como yo"

LEER MÁS
Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

LEER MÁS
Magaly Medina se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán y tener que pagarle S/300.000: "Me parece una aberración"

Magaly Medina se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán y tener que pagarle S/300.000: "Me parece una aberración"

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 18 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'El valor de la verdad 2025': todos los participantes y confesiones más impactantes

Samahara Lobatón expone mensaje que Jefferson Farfán envió a Bryan Torres para impedir su relación: “Que no saliera conmigo”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota