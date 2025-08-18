Hugo García, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizó un momento inesperado durante la inauguración del spa de la influencer venezolana Isabella Ladera en Miami. La influencer realizó un live en TikTok desde su nuevo local cuando Hugo apareció y ambos protagonizaron un coqueto baile que llamó la atención de los usuarios. “Lo mejor para ti siempre”, escribió Hugo junto a una foto sonriente con Isabella, demostrando cercanía y buena sintonía entre ambos.

El momento generó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde los seguidores comentaron con emojis de corazón y buenos deseos, encendiendo los rumores sobre una posible relación entre el exchico reality y la influencer venezolana. Sin embargo, el exguerrero expresó timidez al notar la cámara, intentando cubrir su rostro antes de animarse nuevamente gracias a las palabras de Isabella Ladera.

Hugo García y su reacción al ser sorprendido bailando junto con Isabella Ladera en un live de TikTok

Durante la transmisión en vivo, Hugo García y Isabella Ladera se mostraron muy cercanos, agarrándose de la cintura y mirándose fijamente mientras bailaban. Los usuarios de TikTok reaccionaron de inmediato, comentando y compartiendo el momento. A pesar de la atención, Hugo García se mostró reservado al inicio, cubriéndose el rostro, pero finalmente continuó con el baile animado por Isabella. La escena encendió especulaciones sobre la relación entre ambos, aunque la influencer dejó en claro que actualmente no está enfocada en iniciar un romance.

Isabella Ladera se sinceró durante el live pasado en su cuenta personal, en el que explicó que Hugo García es una persona impresionante, pero que no busca una relación amorosa por el momento. “Yo no puedo estar con nadie actualmente más que conmigo y yo hablo muchísimo con Hugo, pero las puertas, las cartas están sobre la mesa”, aseguró la influencer venezolana.

El evento también marcó un importante momento profesional para Isabella, quien inauguró su peluquería llamada Isla en Miami. Hugo García participó del reencuentro y dedicó un emotivo mensaje a la influencer, demostrando apoyo y amistad. “Lo mejor para ti siempre”, escribió el exchico reality junto a una foto en la que aparece muy sonriente al lado la influencer venezolana.