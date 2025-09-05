HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

El actor cómico, Alfredo Benavides, abrió su corazón y reveló que su hijo de 16 años mantiene distancia con él, aunque conserva un fuerte vínculo con sus hermanos mayores.

Alfredo Benavides habló de su último hijo por primera vez. Foto: composición LR/difusión
Alfredo Benavides habló de su último hijo por primera vez. Foto: composición LR/difusión

El actor cómico Alfredo Benavides se sinceró en el podcast de Magaly Medina sobre uno de los temas más personales de su vida: la relación con su último hijo, fruto de su romance con su expareja Saida Cuña. El integrante de 'JB en ATV' reveló que actualmente no mantienen un contacto cercano, aunque confesó que el adolescente de 16 años sí tiene una buena relación con sus hermanos.

“En realidad no es tan cercana y sí quisiera una relación más cercana. Creo que ahora, con una mejor relación con la mamá, se van a dar muchas cosas más. Él tiene una muy buena relación con sus hermanos. Sé que el tiempo va curando muchas cosas”, expresó Benavides.

PUEDES VER: Carlos Galdós confiesa que no dejará herencia a sus tres hijos y da su polémica razón: 'Se los hice saber'

lr.pe

Alfredo Benavides confiesa distanciamiento con su último hijo

Alfredo Benavides explicó que, aunque no frecuenta a su hijo menor, mantiene una relación cordial con Saida Cuña, lo que considera un paso importante para fortalecer la comunicación familiar. “Yo tengo ahora una buena relación con la mamá. No nos frecuentamos, pero sí hay una buena relación. Yalep tiene 16 años (…) es un chico que también espero que encuentre su futuro”, señaló.

El cómico también compartió que, pese a la distancia, su hijo se lleva bien con sus demás hermanos, lo que le brinda tranquilidad. “Hace poco me mandaron una foto de todos y a todos, Stefano ya como Rafaela, Doménico y a Yalep los prácticamente mis cinco hijos. Y bacán, eso es emocionante. Sé que el tiempo eh va curando muchas cosas que o los resentimientos o los dolores que uno tiene con respecto a situaciones que han pasado en el tiempo”, comentó emocionado.

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

lr.pe

Alfredo Benavides hace mesa culpa de su rol como padre

El hermano de Jorge Benavides hizo una autocrítica sobre los errores que cometió en su rol de padre. Reconoció que la separación de la madre de sus hijos (María Fernanda Urbina), tras más de 10 años de relación, marcó a su familia y afectó la manera en que crecieron. “El separarme de su mamá, el alejarme de ellos, ha generado muchas cosas. Ellos se han formado de una forma diferente, han aprendido a madurar muy jóvenes, a vivir muy cerca a la mamá”, dijo.

Asimismo, agradeció la labor de su expareja en la crianza. “La mamá ha sido una mamá gallina en realidad, que yo le agradezco al mundo por la mamá que tienen mis hijos y siempre lo he dicho”, reconoció.

Alfredo Benavides también confesó que pudo haber aprovechado mejor sus oportunidades en la televisión, pero aceptó que su mal manejo económico afectó tanto a su carrera como a su familia. “Yo podría ser ahora una de las personas con más dinero en la farándula (…) Yo tendría lo mismo de que mi hermano hasta más por las oportunidades de trabajo que he tenido, pero también por derrochar mi dinero”, concluyó.

