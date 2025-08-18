Janet Barboza no ocultó su sorpresa al ver las imágenes de Hugo García colaborando en el nuevo spa de Isabella Ladera, inaugurado recientemente en Miami. En la edición del 18 de agosto de ‘América hoy’, la conductora comentó con ironía la actitud del exintegrante de ‘Esto es guerra’, a quien se le vio limpiando los espejos del negocio de la influencer venezolana.

Al respecto, la popular ‘rulitos’ lanzó una dura crítica y calificó a Hugo García de ‘migajero’, término que se refiere a quienes se conforman con recibir pequeñas muestras de afecto. Según comentó, el modelo estaría intentando “ganar puntos” con Isabella Ladera. “¿Está implorando amor? ¿Está implorando atención? ¿Será acaso el nuevo migajero del amor?”, expresó Janet Barboza en el magazine de América Televisión.

Janet Barboza recuerda que Isabella Ladera negó romance con Hugo García y salió con Vinicius Junior

La conductora Janet Barboza recalcó que, en más de una oportunidad, Isabella Ladera dejó en claro que solo mantiene una relación amical con el exparticipante de ‘Esto es guerra’. “Si es que la chica sale diciendo que no quiere nada con él mil veces”, comentó la popular ‘rulitos’.

Según Barboza, Ladera incluso ha puesto como argumento la distancia, pues ella reside en Miami mientras Hugo García continúa viviendo en Perú. Sin embargo, la presentadora cuestionó la coherencia de la influencer, ya que, poco después de esas declaraciones, se le vio vinculada a un reconocido futbolista internacional.

“Luego la vemos con un futbolista famoso, recibiendo ramo de rosa con tarjeta donde le piden su número telefónico”, relató Barboza al recordar la cena que Isabella compartió con Vinicius Junior, jugador del Real Madrid y la selección de Brasil. Como se recuerda, la influencer venezolana publicó fotos de esa velada y mostró que recibió de regalo las camisetas autografiadas por el crack brasileño.

Para la conductora, este episodio demuestra que la venezolana nunca tuvo verdadero interés en Hugo García. “Si ella estuviera realmente interesada en nuestro Huguito, no hubiera respondido ese número telefónico”, sentenció Janet Barboza.