Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
Yahaira Plasencia sorprende con impensada donación a quinceañera en pleno programa de 'Mande quien mande': "Me hace recordar mucho a mí"

La salsera se conmovió con la historia de lucha de Ruby en 'Mande quien mande', y sorprendió al brindarle su apoyo económico, que dejó sorprendidos a todos en el set.

Yahaira Plasencia aplaudió la valiente actitud de la adolescenTE. Foto: composición LR/difusión/América TV

En una reciente transmisión en vivo de 'Mande quien mande', Yahaira Plasencia protagonizó un gesto que conmovió a la misma María Pía Copello. La salsera interrumpió el programa para sumarse al noble apoyo hacia una de las participantes de Baila quinceañera. "La verdad que es admirable lo que hace esa pequeña. A pesar de su corta edad, me encanta como ayuda a su mamá, me hace recordar mucho a mí", expresó la cantante antes de comprometerse a donar 1.500 soles.

El inesperado anuncio generó una gran reacción en la quinceañera, en su madre y en todos los asistentes, quienes celebraron la ayuda. “Sigue estudiando mi amor, sigue ayudando a tu mami que es una bendición. Dios siempre te va a bendecir por ser una buena hija”, agregó la intérprete del 'Ex machito', visiblemente conmovida.

PUEDES VER: Jefferson Farfán impacta a Roberto Guizasola al regalarle lujoso auto por fecha especial: '(Gracias) por engreír a tu 'gato''

Yahaira Plasencia dona 1.500 soles a quinceañera tras escuchar valiente historia

La beneficiada fue Ruby, participante de 'Baila quinceañera', quien vive en El Callao y atraviesa una compleja situación económica. A pesar de su corta edad, la adolescente se gana la vida vendiendo golosinas y chifles en las calles para apoyar a su familia. Durante el programa, la participante relató que su padre, albañil de profesión, se encuentra delicado de salud, mientras que su madre trabaja limpiando casas para cubrir los gastos del hogar.

Al escuchar su historia, Yahaira Plasencia interrumpió el programa para expresar que ella y su hermana se comprometen a solidarse con la adolescente. La salsera aseguró sentirse identificada con la lucha y esfuerzo de la adolescente, recordando sus propios inicios antes de alcanzar el éxito en la música. "Sigue estudiando mi amor, sigue ayudando a tu mami que es una bendición. Dios siempre te va a bendecir por ser una buena hija y sigue así mi amor, estudia mucho y que Dios te bendiga", comentó.

PUEDES VER: Mayra Goñi sorprende a streamer Neutro con lujosas zapatillas valorizadas en $1.490 por su cumpleaños: 'Gracias, amor'

Quinceañera de 'Mande quien mande' expone su duro trabajo en las calles

Ruby no pudo contener las lágrimas al recibir el respaldo económico y moral de Yahaira Plasencia, fundiéndose en un abrazo con su madre, quien también se mostró agradecida por la ayuda. La adolescente confesó que, a pesar de las dificultades, sueña con convertirse en bióloga ambiental y trabajar para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

El emotivo momento fue uno de los más comentados del programa, no solo por la solidaridad de la salsera, sino también por la valentía de Ruby al compartir su historia. Durante el programa no faltaron en nombrar a las madrinas y padrinos de la adolescente, quien con la donación alcanzó los más de 8.000 soles.

