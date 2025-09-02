El popular streamer peruano Neutro celebró su cumpleaños número 21 en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, donde compartió con sus amigos más cercanos. Sin embargo, lo que sorprendió fue la presencia de la actriz y cantante Mayra Goñi, quien no tuvo mejor idea que obsequiar unas lujosas zapatillas de marca.

Las exclusivas zapatillas en tonos borgoña y blanco con incrustaciones brillantes pertenecen a la marca AMIRI, valorizadas en 1.490 dólares, según la página oficial. Este gesto conmovió al streamer, quien no dudó en agradecerle con un beso y unas emotivas palabras en pleno directo: “Gracias, amor”. Además, reveló que ese había sido el único obsequio recibido en las primeras horas de su cumpleaños, lo que hizo aún más significativo el detalle de Mayra Goñi.

Mayra Goñi deja en shock a Neutro al regalarle zapatillas de lujosa marca

Mayra Goñi vivió un romántico momento junto al streamer peruano Neutro durante la celebración de su cumpleaños número 21. En una reunión íntima transmitida por la plataforma Kick desde una casa en Tarapoto, el creador de contenido festejó rodeado de sus amigos más cercanos y algunos streamers como Kong.

El creador de contenido demostró su felicidad con abrazos y gestos de cariño hacia la exchica reality, confirmando así la química que existe entre ambos. Cabe recordar que recientemente ambos fueron captados besándose, y esta celebración reforzó los rumores de un romance cada vez más evidente, pese a que lo negaron en anteriores oportunidades.

Mayra Goñi y Neutro son ampayados besándose

El programa 'Amor y fuego' difundió imágenes de Mayra Goñi junto con streamer peruano Neutro, en donde se aprecia a la actriz y al creador de contenido saliendo de una discoteca en Barranco, acompañados por personal de seguridad. Sin embargo, ambo se mostraron muy cariñosos.

Más adelante, al llegar a su destino, Neutro descendió primero del vehículo y con un gesto de cortesía ayudó a Mayra Goñi a bajar. Fue en ese instante cuando la exchica reality lo tomó del rostro y le dio un beso a modo de despedida, gesto que no pasó desapercibido. El streamer se retiró poco después, mientras la actriz ingresaba al inmueble.