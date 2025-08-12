El romance entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, iniciado en 2015. | Foto: Composición LR/Ponte en la cola/Instagram/Yahaira Plasencia

El romance entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminó hace algunos años. Luego de su ruptura, ambos han mantenido un perfil bajo, evitando confrontaciones mediáticas.

Recientemente, las cámaras del programa 'Ponte en la cola' captaron a Yahaira Plasencia y Maialén Farfán, hija mayor de Jefferson Farfán, en el mismo lugar durante un evento en Barranco. El domingo 10 de agosto, las imágenes mostraron a ambas en Barranco Bar, disfrutando de un concierto de Leonard León y Lucho Cuéllar. Este encuentro generó especulaciones.

Yahaira Plasencia y Maialén Farfán coincidieron en concierto

En ese contexto, Yahaira Plasencia, intérprete de 'El ex Machito' estuvo acompañada por Paula Arias, con quien se mostró cercana durante la noche.

La cantante, quien se mostró relajada y sonriente durante la velada, estuvo junto a la primogénita de la 'Foquita'. Sin embargo, no dio indicios de haber tenido contacto con ella. Adicionalmente, no se puede confirmar si la vocalista notó su presencia o si, por el contrario, prefirió disfrutar del evento de manera independiente.

¿Quién es Maialén, hija de Jefferson Farfán?

Maialén, hija del reconocido exfutbolista peruano, Jefferson Farfán, ha logrado destacar en el ámbito del marketing digital. A través de su influencia en redes sociales, ha conseguido colaborar con marcas de renombre, tanto nacionales como internacionales.

Desde que alcanzó la mayoría de edad, ha mantenido una presencial constante en plataformas como Instagram, donde comparte tanto aspectos de su vida personal como profesional.

Su actividad se centra principalmente en el marketing de influencia, especializándose en la promoción de productos y servicios que van desde marcas de moda hasta casas de apuestas.