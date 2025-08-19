Durante el fin de semana del 10 de agosto, Yahaira Plasencia fue captada en un club de Lima compartiendo espacio con Maialén Farfán, hija del exfutbolista Jefferson Farfán. El encuentro entre ambas generó una ola de comentarios en redes sociales, alimentados por la conocida relación pasada entre la salsera y el exjugador.

Consultada por el programa ‘Amor y fuego’, Yahaira abordó el tema con naturalidad y se refirió con afecto a la hija mayor de su expareja, con quien, según dijo, mantiene un vínculo cordial desde hace años. “A Maia la conozco hace muchísimo tiempo, ustedes lo saben. Yo la quiero muchísimo, es una niña linda”, expresó la artista, restándole importancia al revuelo generado por su coincidencia en el mismo evento social.

Yahaira Plasencia revela detalles de su amistad con Maialén Farfán

La intérprete de salsa explicó que su cercanía con Maialén Farfán no es reciente y que entre ambas existe un vínculo de cariño. “Donde me la encuentro, nos saludamos y todo súper bien, eso fue lo que pasó. No es la primera vez que pasa y nada, todo súper bien con ella. Donde me ve, me saluda y yo también a ella. Hay un cariño muy lindo”, indicó Plasencia.

Además, aclaró la naturaleza de su relación actual tanto con Jefferson Farfán como con su entorno familiar. “Yo no tengo nada que ver con él ni con nadie. Con Maia hay un cariño especial y siempre va a ser así”, puntualizó, desmintiendo cualquier interpretación malintencionada sobre un acercamiento con su expareja.

Encuentro de Yahaira con Maialén

El evento se llevó a cabo la noche del domingo 10 de agosto, en un conocido centro nocturno de Lima. Yahaira Plasencia asistió acompañada de Paula Arias, vocalista de la agrupación Son Tentación y una de sus amistades más cercanas dentro del ambiente musical. Ambas disfrutaron de la velada bailando, cantando y compartiendo con otros invitados en la zona exclusiva del local.

La presencia de Maialén Farfán también fue notoria, ubicándose a pocos metros de la salsera. Según testigos presenciales, el ambiente fue completamente cordial y sin señales de incomodidad entre ambas. Videos difundidos en redes sociales y plataformas digitales mostraron que compartieron el espacio de forma relajada.