Espectáculos

Jefferson Farfán impacta a Roberto Guizasola al regalarle lujoso auto por fecha especial: "(Gracias) por engreír a tu 'gato'"

Pese a que Melissa Klug acusó a Jefferson Farfán de 'frustrar' los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero, la 'Foquita' sorprendió a su mejor amigo Roberto Guizasola con un tremendo auto por su cumpleaños.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tienen una amistad de hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tienen una amistad de hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Jefferson Farfán volvió a acaparar titulares y no precisamente por temas deportivos. Esta vez, el popular exdelantero de la selección peruana demostró el fuerte lazo que mantiene con su amigo y colega Roberto Guizasola, al obsequiarle un auto de lujo. La emotiva escena fue compartida por el propio 'Cucurucho' en sus redes sociales, donde agradeció públicamente el inesperado detalle de la ‘Foquita’.

Este tremendo detalle del exseleccionado nacional no pasó desapercibido, ya que, hace solo unos días, Melissa Klug, madre de dos de sus hijos, lo acusó directamente de 'arruinar' los sueños de su hijo, quien deseaba estudiar en el extranjero, sin embargo, la aparente falta de comunicación y predisposición, terminaron por 'frustrar' el deseo del menor.

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

lr.pe

Jefferson Farfán le regala tremendo auto a Roberto Guizasola

Roberto Guizasola no pudo ocultar su asombro y emoción al llegar a su hogar y encontrarse con un vehículo completamente nuevo, estacionado como sorpresa. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el exfutbolista mostró el lujoso automóvil rojo que le obsequió su inseparable amigo Jefferson Farfán, con quien mantiene una conexión fraterna.

“Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato”, expresó entre risas Guizasola, mientras se subía al moderno vehículo. “Ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”, agregó, haciendo referencia a su querido distrito y su peculiar sentido del humor.

Jefferson Farfán y Melissa Klug: nuevo enfrentamiento por su hijo

lr.pe

Jefferson Farfán y Melissa Klug: nuevo enfrentamiento por su hijo

Melissa Klug rompió su silencio en una reciente entrevista con el programa 'Magaly TV: la firme', donde acusó públicamente a Jefferson Farfán de impedir que su hijo mayor, Adriano, pueda cumplir su meta de estudiar en el extranjero, específicamente en Miami, Estados Unidos. La empresaria señaló que el exfutbolista no mantiene una relación directa con el adolescente y que se limita a delegar cualquier comunicación a través de sus representantes legales.

“Yo le hablo al abogado y este se lo comunica a él. Dice (Farfán) que habla con su hijo, pero mi hijo me dice que no le habla. Su respuesta es que lo hablen los abogados”, declaró Klug visiblemente molesta, dejando en evidencia una seria fractura en la dinámica familiar.

“Ya cumplirá 18 años y quiere ir a estudiar al extranjero, entonces ahí su papá tiene que cubrir sus gastos. Él sí quiere trasladarse a estudiar afuera, hacer su traspaso. (¿Quería irse directamente a estudiar afuera?) sí desde un inicio, y lo sabe a su padre. Como no hay la comunicación y siempre es con los abogados, pero ellos nunca responden. Los temas de colegio tengo que verlos con los abogados”, acotó Melissa Klug.

