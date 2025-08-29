HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Espectáculos

Marisol sorprende al elogiar a Yahaira Plasencia tras lanzar juntas 'Mala amiga': “Es disciplinada y talentosa”

Marisol y Yahaira Plasencia contaron como nació su colaboración en la nueva versión ‘Mala amiga’, uniendo salsa y cumbia en un proyecto que refuerza la amistad y complicidad entre las artistas.

Marisol elogia a Yahaira Plasencia en 'Amor y fuego' tras lanzar 'Mala amiga' juntas.
Marisol elogia a Yahaira Plasencia en 'Amor y fuego' tras lanzar 'Mala amiga' juntas. | Foto: Composición LR/TikTok

La unión entre Marisol y Yahaira Plasencia continúa dando que hablar en la escena musical peruana. Esta vez, no fue el lanzamiento de un videoclip lo que atrajo la atención, sino las palabras de admiración de la ‘Faraona de la cumbia’ hacia la salsera, a quien describió como una artista dedicada, versátil y con un sólido camino en la música.

El encuentro se produjo en el programa 'Amor y fuego', donde ambas revelaron cómo surgió la idea de grabar juntas. Marisol sorprendió al recordar que conoce a Yahaira desde sus inicios y que siempre valoró su esfuerzo por abrirse paso en un ambiente competitivo. La salsera, por su parte, expresó gratitud y relató que aceptó de inmediato la invitación para colaborar en una renovada versión de ‘Mala amiga’.

PUEDES VER: Marisol y Yahaira Plasencia lanzan canción 'Mala amiga' y las redes explotan por posible dardo a Leslie Shaw: "Sóbate"

lr.pe

El reconocimiento mutuo entre Marisol y Yahaira

Durante la conversación televisiva, Marisol se refirió de Yahaira: “Ella es muy trabajadora, tiene su orquesta y mantiene un marco musical sólido. Eso habla de alguien disciplinada y con mucho talento”. Esto generó sorpresa entre los televidentes, acostumbrados a que en el medio musical predominen los comentarios de competencia y rivalidad. Además, enfatizó que Yahaira no se limita al género salsero, pues en sus presentaciones incluye canciones de cumbia que conectan con un público más diverso. Para la ‘Faraona’, ese detalle fue clave al pensar en una colaboración conjunta.

Por su parte, Yahaira relató que la propuesta llegó de manera natural y en un ambiente de absoluta confianza. “Mary me escribió y me dijo: ‘Tengo esta canción’. Cuando vi que se trataba de ‘Mala amiga’, no lo dudé y respondí: ‘Vamos, Mary’”, recordó con humor durante la entrevista. Además, la artista comentó la admiración mutua y la confianza hicieron que la grabación fluyera sin obstáculos. “Para mí fue imposible decir que no, porque se trataba de un clásico de la cumbia. Estoy feliz de darle mi estilo y aportar desde mi género”, afirmó. La interacción entre ambas en el set dejó en claro que la colaboración trasciende lo profesional y se sostiene también en un vínculo personal.

PUEDES VER: Magaly Medina tilda de 'sobón' a la Chola Chabuca por comentarios en su programa a Marisol: "Me da alergia"

lr.pe

Una alianza entre dos géneros musicales: la salsa y la cumbia

La elección de ‘Mala amiga’ como tema central no fue casual. Marisol señaló que se trata de una de las canciones más significativas de su repertorio, cargada de mensajes que conectan con vivencias cotidianas. “¿Quién no tiene una mala amiga?”, exclamó durante la conversación.

Yahaira coincidió en la fuerza de la canción y valoró la oportunidad de interpretarla junto a Marisol. Para la salsera, este proyecto representa no solo un desafío musical, sino también la posibilidad de tender puentes entre estilos y generaciones. Ambas destacaron que colaboraciones como esta permiten llegar a públicos distintos y renovar la escena musical peruana con propuestas que unen tradición y modernidad. “El resultado será un regalo para la gente que disfruta de la música hecha con pasión y entrega”, concluyó Marisol.

