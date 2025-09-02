HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
Espectáculos

Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

La salsera Yahaira Plasencia vivió un momento incómodo en un evento al ser presionada para cantar 'Mala amiga', su canción con Marisol. Su reacción generó numerosos comentarios en redes sociales.

Yahaira Plasencia y Marisol lanzaron 'Mala amiga' en medio de los enfrentamientos entre 'La Faraona de la Cumbia' y Leslie Shaw.
Yahaira Plasencia y Marisol lanzaron 'Mala amiga' en medio de los enfrentamientos entre 'La Faraona de la Cumbia' y Leslie Shaw. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram

Durante un reciente evento en vivo, Yahaira Plasencia protagonizó un momento que no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en redes sociales. La cantante fue invitada insistentemente a interpretar 'Mala amiga', su más reciente colaboración con Marisol, pero su reacción llamó la atención: se mostró algo incómoda y olvidó parte de la letra, según mostró en imágenes Kurt Villavicencio en 'Todo se filtra'.

El episodio se dio en medio de un ambiente donde la presentadora del lugar insistía en que no solo bailara, sino también en que cantara el tema que comparte con la 'Faraona de la Cumbia'. "Nunca me había sentido tan obligada", expresó la salsera con una sonrisa nerviosa.

PUEDES VER: Marisol y Yahaira Plasencia lanzan canción 'Mala amiga' y las redes explotan por posible dardo a Leslie Shaw: "Sóbate"

lr.pe

Yahaira Plasencia olvida letra de 'Mala amiga', su canción con Marisol

La cantante Yahaira Plasencia se encontró en una situación que distaba mucho de la comodidad. En pleno escenario, la presentadora del evento insistía con entusiasmo en que ofreciera "un cachito" de 'Mala amiga', el tema que grabó junto a Marisol. Sin embargo, la salsera soltó la frase: "Ella me quiere obligar a cantar", dejando ver que no era su voluntad.

La tensión aumentó cuando la conductora mencionó "con tu amiga Marisol", lo que llevó a Yahaira a tocarse la cabeza y decir: "Espérate, ¿cómo es el coro?". Más adelante, cuando accedió a cantar a capela, volvió a olvidar parte de la letra, según un video difundido por 'Todo se filtra'.

PUEDES VER: Marisol rompe en llanto al referirse a Leslie Shaw tras anunciar posible demanda: "Por ignorancia"

lr.pe

Usuarios sorprendidos ante la actitud de Yahaira Plasencia

Las imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde los usuarios se mostraron sorprendidos ante la actitud de Yahaira, algunos incluso calificándola de poco profesional.

Sin embargo, varios seguidores de 'La Patrona' salieron en su defensa, señalando que se trató de un momento incómodo en el que Yahaira pudo haberse sentido presionada. Además, recordaron que este tipo de deslices son comunes en presentaciones en vivo y pueden ocurrirle a cualquier artista, sin que eso defina su profesionalismo.

Notas relacionadas
Marisol rompe en llanto al referirse a Leslie Shaw tras anunciar posible demanda: "Por ignorancia"

Marisol rompe en llanto al referirse a Leslie Shaw tras anunciar posible demanda: "Por ignorancia"

LEER MÁS
Marisol comparte desgarrador mensaje y confiesa dolorosa pérdida: "No hay palabras para describirlo"

Marisol comparte desgarrador mensaje y confiesa dolorosa pérdida: "No hay palabras para describirlo"

LEER MÁS
Marisol y Yahaira Plasencia lanzan canción 'Mala amiga' y las redes explotan por posible dardo a Leslie Shaw: "Sóbate"

Marisol y Yahaira Plasencia lanzan canción 'Mala amiga' y las redes explotan por posible dardo a Leslie Shaw: "Sóbate"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

LEER MÁS
El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

LEER MÁS
Jonathan Maicelo responde a Milena Zárate tras acusarlo de haberle llorado para pedirle perdón: “Estaba saliendo de una ruptura”

Jonathan Maicelo responde a Milena Zárate tras acusarlo de haberle llorado para pedirle perdón: “Estaba saliendo de una ruptura”

LEER MÁS
Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

LEER MÁS
Rosángela Espinoza arremete contra América Hoy y asegura que no volverá pisar el programa: "Me faltaron el respeto"

Rosángela Espinoza arremete contra América Hoy y asegura que no volverá pisar el programa: "Me faltaron el respeto"

LEER MÁS
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota