Yahaira Plasencia y Marisol lanzaron 'Mala amiga' en medio de los enfrentamientos entre 'La Faraona de la Cumbia' y Leslie Shaw. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram

Durante un reciente evento en vivo, Yahaira Plasencia protagonizó un momento que no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en redes sociales. La cantante fue invitada insistentemente a interpretar 'Mala amiga', su más reciente colaboración con Marisol, pero su reacción llamó la atención: se mostró algo incómoda y olvidó parte de la letra, según mostró en imágenes Kurt Villavicencio en 'Todo se filtra'.

El episodio se dio en medio de un ambiente donde la presentadora del lugar insistía en que no solo bailara, sino también en que cantara el tema que comparte con la 'Faraona de la Cumbia'. "Nunca me había sentido tan obligada", expresó la salsera con una sonrisa nerviosa.

Yahaira Plasencia olvida letra de 'Mala amiga', su canción con Marisol

La cantante Yahaira Plasencia se encontró en una situación que distaba mucho de la comodidad. En pleno escenario, la presentadora del evento insistía con entusiasmo en que ofreciera "un cachito" de 'Mala amiga', el tema que grabó junto a Marisol. Sin embargo, la salsera soltó la frase: "Ella me quiere obligar a cantar", dejando ver que no era su voluntad.

La tensión aumentó cuando la conductora mencionó "con tu amiga Marisol", lo que llevó a Yahaira a tocarse la cabeza y decir: "Espérate, ¿cómo es el coro?". Más adelante, cuando accedió a cantar a capela, volvió a olvidar parte de la letra, según un video difundido por 'Todo se filtra'.

Usuarios sorprendidos ante la actitud de Yahaira Plasencia

Las imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde los usuarios se mostraron sorprendidos ante la actitud de Yahaira, algunos incluso calificándola de poco profesional.

Sin embargo, varios seguidores de 'La Patrona' salieron en su defensa, señalando que se trató de un momento incómodo en el que Yahaira pudo haberse sentido presionada. Además, recordaron que este tipo de deslices son comunes en presentaciones en vivo y pueden ocurrirle a cualquier artista, sin que eso defina su profesionalismo.