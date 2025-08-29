HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Leslie Shaw critica a Marisol tras tema con Yahaira Plasencia y lanza fuerte mensaje: "No sabía que yo era tan importante"

El lanzamiento de 'Mala amiga', colaboración entre Marisol y Yahaira Plasencia, generó controversia luego de que Leslie Shaw expresara severas críticas al videoclip, cuestionando la producción audiovisual de la canción.

Leslie Shaw generó controversia al lanzar duras críticas contra Marisol y Yahaira Plasencia tras el estreno de 'Mala amiga'
Leslie Shaw generó controversia al lanzar duras críticas contra Marisol y Yahaira Plasencia tras el estreno de 'Mala amiga' | Foto: Composición LR/ Instagram/ Youtube

El estreno de 'Mala amiga', la reciente colaboración musical entre Marisol y Yahaira Plasencia, generó una ola de comentarios en la escena artística peruana, pero uno de los más directos e impactantes vino de Leslie Shaw. La cantante, conocida por su carácter frontal y sin filtros, no tardó en reaccionar tras el lanzamiento del videoclip. En una entrevista concedida a 'Magaly TV, La Firme', Shaw arremetió con fuertes declaraciones, cuestionando tanto la producción como la letra de la canción. Según su percepción, el tema estaría dirigido a ella de manera indirecta, lo que avivó aún más la polémica alrededor de este estreno.

Desde el inicio de la conversación, Leslie Shaw no se guardó nada. Al ver las imágenes del videoclip recién estrenado, disparó con ironía y dureza contra la dirección audiovisual del proyecto. “¿Quién ha dirigido? Le habrán dicho que va a salir más lindo que ‘Hay niveles’ y mira”, fueron sus palabras, que rápidamente se difundieron en redes sociales. Este comentario inicial marcó la pauta de lo que sería una serie de críticas hacia la propuesta visual y conceptual presentada por Marisol y Yahaira.

PUEDES VER: Exintegrante de Alma Bella arremete contra Pamela Franco por viaje a Ecuador tras supuesta fiesta de Christian Cueva: "Un cachito más"

lr.pe

Leslie Shaw critica vestuario, coreografía y sugiere que ‘Mala amiga’ de Marisol sería una indirecta hacia ella

La intérprete de La faldita' fue más allá y puso bajo la lupa detalles relacionados con el vestuario y la coreografía utilizados en la producción. Shaw aseguró que la ropa empleada resultaba poco estética y de baja calidad, incluso lanzó un comentario sobre la figura de Marisol. Además, señaló que los pasos de baile no mostraban novedad alguna, ya que le recordaban a coreografías anteriores como la de 'Dile que no'. De esta manera, su opinión se centró en cuestionar no solo la calidad artística, sino también el estilo visual y escénico del videoclip.

En otro momento de la entrevista, Shaw hizo alusión al trasfondo del tema musical y deslizó que podría tratarse de un mensaje dirigido hacia ella. “No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de ‘Hay niveles’. Nunca fuimos amigas”, expresó con firmeza, negando que haya existido algún vínculo personal o amical con la intérprete de cumbia.

PUEDES VER: Primo de Jefferson Farfán, ‘Cri Cri’, queda en libertad tras ser denunciado por presunto abuso sexual

lr.pe

Leslie Shaw arremete contra el maquillaje de Marisol y califica el set de grabación de ‘Mala amiga’ como pobre y anticuado

Las críticas de la llamada 'Barbie peruana' también apuntaron a los detalles técnicos y estéticos del videoclip, incluyendo indirectas hacia el maquillaje de Marisol. Shaw incluso mencionó de manera sarcástica a Carlos Cacho, sugiriendo que el estilo de maquillaje parecía anticuado y poco acorde a los estándares actuales en cámaras de alta definición. “Ese maquillaje seco es de maquilladores un poco antiguos que empanizan, y ahora las cámaras HD muestran todo”, comentó, marcando distancia con la propuesta visual que vio en el material audiovisual.

Finalmente, Leslie Shaw se refirió al set de grabación, al que calificó como poco adecuado para un lanzamiento de tal magnitud. Señaló que las paredes se veían descuidadas y que el ambiente transmitía una sensación de pobreza visual. “Parece un convento; se hubieran disfrazado de monjas y tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa”, puntualizó. Mientras tanto, Marisol y Yahaira Plasencia continúan promocionando su tema, aunque las palabras de Shaw han captado gran atención mediática.

