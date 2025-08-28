HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está “recuperando su confianza” tras su separación: “Nadie lo obligó a casarse”

Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Edison Flores, sugiriendo que él se está victimizando tras su separación de Ana Siucho.

Magaly cuestionó las declaraciones de Edison Flores. Foto: Composición LR/ATV/Youtube
Magaly cuestionó las declaraciones de Edison Flores. Foto: Composición LR/ATV/Youtube

Magaly Medina criticó con dureza las recientes declaraciones de Edison Flores en un pódcast deportivo, donde el futbolista confesó que los conflictos familiares que atravesó le hicieron perder su tranquilidad y que actualmente se encuentra “recuperando su confianza” gracias a la ayuda psicológica. Esta fue la primera vez que el jugador abordó públicamente este tema tras anunciar el fin de su matrimonio con Ana Siucho, con quien estuvo más de diez años.

Ante estas palabras, la popular ‘urraca’ cuestionó si Flores estaba insinuando que su relación con la doctora había afectado su autoestima y le había quitado la paz. “Pobrecito ‘Orejas’ (…) Quiere decir que todos estos años que estuvo casado, que nadie lo obligó a casarse con Ana Siucho, que nadie lo obligó a convertirse en padre, en ese proceso perdió la confianza en sí mismo”, expresó la conductora, sin creer en las declaraciones del jugador.

PUEDES VER: Abogado de Melissa Klug desbarata versión sobre pensión hasta los 28 años para hijos de Jefferson Farfán: 'No es el caso'

lr.pe

Magaly Medina acusa a Edison Flores de victimizarse tras separarse de Ana Siucho

Edison Flores confesó en una reciente declaración que los problemas familiares que enfrentó le afectaron su ánimo hasta repercutir en su rendimiento futbolístico, aunque aseguró que actualmente se encuentra recuperando la tranquilidad. Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV: La firme’ no dudó en responder con ironía, señalando que ahora ponía toda la culpa sobre la madre de sus hijas. “¡Pobrecito!, toda la culpa la tiene esa mala esposa bruja que de una forma u otra socavó su autoestima, socavó su confianza en sí mismo, pobre hombre”, comentó la periodista con sarcasmo.

Asimismo, Medina sostuvo que el jugador de Universitario de Deportes estaría recurriendo a un discurso de victimización tras su separación de Ana Siucho. “El día que también Ana Siucho hable, tendremos una idea mucho más coherente de lo que pasó”, añadió la conductora. Además, la conductora recordó que durante años muchos idealizaron la relación del futbolista con la doctora, cuando en realidad —según lo que ahora admite Flores— todo habría sido pura apariencia, ya que asegura que incluso en ese matrimonio terminó perdiendo la confianza en sí mismo.

PUEDES VER: ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: 'En su momento, voy a declarar'

lr.pe

¿Qué dijo Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Durante su participación en el pódcast ‘Doble Punta’, Edison Flores habló por primera vez sobre los problemas familiares que atravesó tras separarse de Ana Siucho. El volante de Universitario de Deportes reconoció que su ánimo se vio afectado y que ahora está trabajando en su recuperación con ayuda profesional. “Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace un buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach, buscando mi paz”, comentó el popular ‘Orejas’.

En la entrevista, Flores también reveló que su carácter reservado lo llevó a callar por mucho tiempo las dificultades que enfrentaba. “Soy una persona natural que a veces se siente triste y alegre también. Es difícil, aún más cuando somos muy callados, muy reservados, no queremos soltar y guardamos muchas cosas que son privadas, pero llega un momento en que debes soltar”, agregó el futbolista.

