Entretenimiento

Magaly Medina confiesa que invitó a Gisela Valcárcel a ATV tras polémica con América: horas después se lamentó en vivo al descubrir que mentía

“Me siento una tonta”, expresó furiosa Magaly Medina al descubrir que Gisela Valcárcel si ingresó a América TV.

Magaly Medina se había solidarizado en un inicio con Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/ATV/TikTok.
Magaly Medina se había solidarizado en un inicio con Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/ATV/TikTok.

Magaly Medina sorprendió al solidarizarse inicialmente con Gisela Valcárcel la tarde del martes 26 de agosto, luego de que esta afirmara que le negaron el ingreso a las instalaciones de América TV. Sin embargo, el canal desmintió sus declaraciones y la ‘señito’ admitió que “no se expresó bien”.

Frente a este panorama, la conductora de ATV cambió de postura en su programa nocturno y arremetió contra Valcárcel tras no soportar su mentira. “Me siento una tonta útil ahorita porque me solidarice”, expresó al confesar que creyó en la versión de su archienemiga.

Reveló también que invitó a la rubia a su programa 'Magaly TV: la firme' para que exponga su defensa. No obstante, tras emitir las imágenes que confirmaban que sí ingresó a América TV, Magaly no dudo en mostrar su arrepentimiento.

PUEDES VER: Magaly Medina revela lo que realmente habría hecho Gisela Valcárcel en el set de 'América hoy' y la encara: "Le dio un berrinche"

lr.pe

Magaly Medina revela que invitó a Gisela Valcárcel a su programa para que se defienda

“Le dije a mi productor (Patrick Llamo) llama al productor de Gisela y dile que está invitada a entrar al programa, a comunicarme con ella, para que haga su defensa y diga lo que paso. Y a las horas sale el comunicado de América y luego el de ella”, empezó afirmando Magaly Medina, quien confesó que quería tener a su enemiga pública en su programa para que hiciera su descargo.

“Pero entraste al canal (América TV), estuviste en tu programa, estuviste en el set y te arrebataste, te largaste y los llevaste a todos”, mencionó la presentadora muy fastidiada por la mentira que Gisela hizo a nivel nacional.  

Posteriormente, expuso imágenes exclusivas donde se ve a la ‘señito’ ingresar a las instalaciones de América TV y luego al programa ‘América hoy’, donde incluso se saludó con las presentadoras e invitadas, pese a que en un principio la empresaria aseguró que no la dejaron entrar al canal.

PUEDES VER: Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

lr.pe

Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel: “Me olvidaba cómo se victimiza”

Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel al mostrar imágenes en las que se le ve ingresando a las instalaciones de América TV, cuando en un inicio afirmó que no le dejaron entrar.

"Hoy sí me indigné al ver a una Gisela haciendo un 'en vivo' diciendo que le habían tirado la puerta de América Televisión en la cara, que la habían dejado en la calle (...)", compartió la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ asegurando que todo esto solo se trataba de una manipulación de la dueña de ‘GV producciones’

"Gisela Valcárcel nos hizo creer a todos, y tengo que reconocer que caí en su juego como una mansa paloma, porque se lo creí. Me olvidaba de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia, porque ella le vende a todo el mundo una careta, un papel, que, de verdad, no es y hoy me embaucó hasta a mí", señaló.

