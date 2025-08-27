Melissa Klug y Jefferson Farfán están en juicio por la pensión de alimentos de sus dos hijos. | Foto: composición LR/Instagram

Melissa Klug y Jefferson Farfán están en juicio por la pensión de alimentos de sus dos hijos. | Foto: composición LR/Instagram

Hace unos días, Janet Barboza encendió la polémica en la farándula nacional al asegurar que Melissa Klug estaría buscando que Jefferson Farfán pague pensión alimenticia a sus hijos hasta que cumplan 28 años. La declaración no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde muchos recordaron que, según la legislación peruana, dicha obligación suele extenderse solo hasta los 18 años. Ante el revuelo, el abogado de la 'Blanca de Chucuito' salió al frente para desmentir que esa haya sido una solicitud formal dentro del proceso legal que representa.

"No es el caso", declaró en una entrevista televisiva para el programa 'Ponte en la cola', dejando en claro que sus declaraciones anteriores fueron malinterpretadas y que la edad mencionada no corresponde a una exigencia concreta de su patrocinada.

Abogado de Melissa Klug desmiente que se esté solicitando pensión para los hijos con Farfán hasta los 28 años

Durante una conversación en vivo con Micheille Soifer y Ricardo Rondón en 'Ponte en la cola', el representante de Melissa Klug explicó que su mención de los 28 años fue una respuesta general a una consulta sobre el marco legal de las pensiones alimenticias. "Me había formulado una pregunta el reportero sobre hasta qué edad cubría la pensión de alimentos y yo indiqué que existía la subsistencia de la obligación alimentaria hasta los 28 años", declaró.

El abogado aclaró que esta versión no respondía a ninguna solicitud de la 'Blanca de Chuchito', quien enfrenta un juicio con Jefferson Farfán por la pensión de sus dos hijos, Adriano (17) y Jeremy (11). "No fue el caso de mi patrocinada", afirmó. Su declaración se dio un día después de que Melissa revelara que Farfán no asistió a la segunda citación para la conciliación.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre supuesto pedido de Melissa Klug?

La controversia comenzó cuando Janet Barboza, en el programa 'América hoy', aseguró que Melissa Klug estaría exigiendo que Jefferson Farfán pague pensión hasta que sus hijos cumplan 28 años. Según Barboza, esa información provenía de una entrevista en YouTube donde se abordaba el tema legal. Además, mencionó que Klug estaría buscando un aumento del monto mensual que actualmente recibe, el cual asciende a S/43.000.

Melissa Klug no tardó en responder. En una aparición en vivo en el mismo programa, encaró a Barboza y desmintió sus declaraciones. "Es una mala información que has dado", dijo con firmeza. La empresaria aseguró que nunca mencionó montos ni edades específicas y que sus declaraciones fueron tergiversadas.