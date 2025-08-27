HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Magaly Medina recuerda terrible humillación de Gisela Valcárcel a camarógrafo: "No te has bañado y apestas"

El incidente muestra a Gisela Valcárcel mientras confronta a un colaborador de Magaly Medina. La periodista cambió radicalmente su postura tras exponer que la 'Señito' sí ingresó a América TV.

Incidente entre Gisela y camarógrafo de Magaly ocurrió en mayo de 2007.
Incidente entre Gisela y camarógrafo de Magaly ocurrió en mayo de 2007. | Foto: composición LR/ATV

Tras el reciente conflicto entre Gisela Valcárcel y América Televisión, Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa un episodio del pasado que involucra a la popular 'Señito'. En la edición del miércoles 27 de agosto de 'Magaly TV, la firme', la periodista recordó una polémica escena ocurrida hace más de una década, en la que Gisela tuvo un tenso intercambio con uno de sus camarógrafos.

El momento muestra a Valcárcel visiblemente alterada tras ser fotografiada mientras realizaba actividades deportivas junto a su familia. "No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible", se le escucha decir mientras confronta al hombre de prensa.

PUEDES VER: ¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV

lr.pe

Magaly Medina recuerda incidente de Gisela Valcárcel con su camarógrafo

El video que Magaly Medina volvió a mostrar este 27 de agosto pertenece a un incidente ocurrido en 2007, cuando Gisela Valcárcel tuvo un fuerte cruce con un camarógrafo de la revista de espectáculos que dirigía la 'Urraca'. En ese momento, la 'Señito' se encontraba realizando ejercicios junto a su familia cuando notó la presencia del fotógrafo, a quien persiguió y confrontó por haberle tomado imágenes sin su consentimiento.

En las imágenes, Gisela se dirige al camarógrafo con frases que marcaron el episodio: "No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible", le dice mientras lo sujeta. Luego añade: "Somos una familia como de repente tú no la tienes. Y tenemos todo el derecho a hacer deporte. Yo no soy César Ritter, soy Gisela Valcárcel y me he ganado mi derecho. Tú vas a vender este miércoles todo lo que puedes conmigo y cuando lleves un pan a la mesa verás que es mío". El momento fue ampliamente comentado en su época y ahora reaparece tras la polémica entre la conductora y América TV.

PUEDES VER: Magaly Medina confiesa que invitó a Gisela Valcárcel a ATV tras polémica con América: horas después se lamentó en vivo al descubrir que mentía

lr.pe

Magaly Medina cambia de postura y cuestiona a Gisela Valcárcel tras revelarse ingreso a América TV

Magaly Medina cambió radicalmente su postura frente a Gisela Valcárcel, luego de que se confirmara que la conductora sí ingresó a las instalaciones de América TV. En su programa del 27 de agosto, Medina mostró imágenes inéditas que desmienten la versión inicial de la ‘Señito’, quien había asegurado que se le prohibió el acceso al canal. "Caí en su juego como una mansa paloma", reconoció la periodista.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' había expresado su solidaridad con Valcárcel al inicio del conflicto, calificando como una falta de respeto que no se le permitiera ingresar al canal donde trabajó por años. Sin embargo, tras revisar los registros de seguridad y comunicados oficiales, la periodista arremetió contra Gisela. "Nos hizo creer una historia que no era cierta", sentenció. Por su parte, la 'Señito' posteriormente afirmó que quizás no se expresó bien, dando a entrever que habían malinterpretado sus palabras.

Notas relacionadas
Jazmín Pinedo marca distancia de Gisela Valcárcel y descarta abuso por parte de América Televisión: "Ya se tiene toda la información"

Jazmín Pinedo marca distancia de Gisela Valcárcel y descarta abuso por parte de América Televisión: "Ya se tiene toda la información"

LEER MÁS
Magaly Medina confiesa que invitó a Gisela Valcárcel a ATV tras polémica con América: horas después se lamentó en vivo al descubrir que mentía

Magaly Medina confiesa que invitó a Gisela Valcárcel a ATV tras polémica con América: horas después se lamentó en vivo al descubrir que mentía

LEER MÁS
Exponen la verdadera razón de la ausencia de Ethel Pozo en 'América hoy' tras polémica de Gisela Valcárcel: "La verdad es la siguiente"

Exponen la verdadera razón de la ausencia de Ethel Pozo en 'América hoy' tras polémica de Gisela Valcárcel: "La verdad es la siguiente"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel admite tremendo error contra América Televisión tras exponerse sus imágenes dentro del canal: "Quizás no me expresé bien"

Gisela Valcárcel admite tremendo error contra América Televisión tras exponerse sus imágenes dentro del canal: "Quizás no me expresé bien"

LEER MÁS
Nicola Porcella recuerda la vez que Gisela Valcárcel le prohibió entrar a su programa tras escándalo con América TV: "Es el Karma"

Nicola Porcella recuerda la vez que Gisela Valcárcel le prohibió entrar a su programa tras escándalo con América TV: "Es el Karma"

LEER MÁS
Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

LEER MÁS
¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV

¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV

LEER MÁS
¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Espectáculos

Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

Concierto de Green Day en Estadio San Marcos HOY: apertura de puertas, posibles canciones y más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota