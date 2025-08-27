Tras el reciente conflicto entre Gisela Valcárcel y América Televisión, Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa un episodio del pasado que involucra a la popular 'Señito'. En la edición del miércoles 27 de agosto de 'Magaly TV, la firme', la periodista recordó una polémica escena ocurrida hace más de una década, en la que Gisela tuvo un tenso intercambio con uno de sus camarógrafos.

El momento muestra a Valcárcel visiblemente alterada tras ser fotografiada mientras realizaba actividades deportivas junto a su familia. "No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible", se le escucha decir mientras confronta al hombre de prensa.

Magaly Medina recuerda incidente de Gisela Valcárcel con su camarógrafo

El video que Magaly Medina volvió a mostrar este 27 de agosto pertenece a un incidente ocurrido en 2007, cuando Gisela Valcárcel tuvo un fuerte cruce con un camarógrafo de la revista de espectáculos que dirigía la 'Urraca'. En ese momento, la 'Señito' se encontraba realizando ejercicios junto a su familia cuando notó la presencia del fotógrafo, a quien persiguió y confrontó por haberle tomado imágenes sin su consentimiento.

En las imágenes, Gisela se dirige al camarógrafo con frases que marcaron el episodio: "No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible", le dice mientras lo sujeta. Luego añade: "Somos una familia como de repente tú no la tienes. Y tenemos todo el derecho a hacer deporte. Yo no soy César Ritter, soy Gisela Valcárcel y me he ganado mi derecho. Tú vas a vender este miércoles todo lo que puedes conmigo y cuando lleves un pan a la mesa verás que es mío". El momento fue ampliamente comentado en su época y ahora reaparece tras la polémica entre la conductora y América TV.

Magaly Medina cambia de postura y cuestiona a Gisela Valcárcel tras revelarse ingreso a América TV

Magaly Medina cambió radicalmente su postura frente a Gisela Valcárcel, luego de que se confirmara que la conductora sí ingresó a las instalaciones de América TV. En su programa del 27 de agosto, Medina mostró imágenes inéditas que desmienten la versión inicial de la ‘Señito’, quien había asegurado que se le prohibió el acceso al canal. "Caí en su juego como una mansa paloma", reconoció la periodista.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' había expresado su solidaridad con Valcárcel al inicio del conflicto, calificando como una falta de respeto que no se le permitiera ingresar al canal donde trabajó por años. Sin embargo, tras revisar los registros de seguridad y comunicados oficiales, la periodista arremetió contra Gisela. "Nos hizo creer una historia que no era cierta", sentenció. Por su parte, la 'Señito' posteriormente afirmó que quizás no se expresó bien, dando a entrever que habían malinterpretado sus palabras.