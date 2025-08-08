HOY

Espectáculos

Magaly Medina se burla de Edison Flores y su mensaje tras divorcio de Ana Siucho: "¿Este hombre no se sentía libre?"

"Una mujer te da paz cuando tú le das seguridad", agregó Magaly Medina, quien cuestionó a Edison Flores por publicar su reflexión cuando Ana Siucho regresó a Lima y por su falta de autocrítica.

Magaly Medina desmenuzó la reflexión que Edison Flores publicó cuando su exesposa, Ana Siucho, regresó a Lima.
Magaly Medina desmenuzó la reflexión que Edison Flores publicó cuando su exesposa, Ana Siucho, regresó a Lima. | Foto: composición LR/L1 Max/ATV

El mensaje de Edison Flores tras su divorcio de Ana Siucho no pasó desapercibido para Magaly Medina. Aunque su publicación significaba un momento de reflexión para el pelotero, la conductora de 'Magaly TV, la firme' no dudó en burlarse de sus palabras, interpretándolas como una confesión tardía sobre su vida matrimonial. "¿O sea, este hombre no se sentía libre?", ironizó Medina durante su programa.

Además, la periodista no dejó pasar el detalle de que el futbolista hizo pública su reflexión justo cuando su exesposa se encontraba en Lima, lo que la llevó a cuestionar el momento elegido para compartirlo.

PUEDES VER: Magaly Medina manda fuerte mensaje a Onelia Molina por reconciliación con Mario Irivarren: “Él no te ama”

lr.pe

Magaly Medina se burla de la reflexión de Edison Flores

Recientemente, Edison Flores compartió en redes sociales una profunda reflexión sobre su proceso de sanación personal tras el divorcio con Ana Siucho, en la que destacaba la importancia de la paz interior, la libertad emocional y el desapego. Sin embargo, el mensaje no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien lo abordó con tono crítico en 'Magaly TV, la firme'. "Parece que él recién está reflexionando sobre su separación... Su proclamación de libertad un poco a destiempo, después de varios años de matrimonio y dos hijos. A veces hay que pensar mucho antes", comentó entre risas, cuestionando el contenido del post.

Más adelante, la conductora desmenuzó las frases del futbolista con evidente sarcasmo, insinuando que Flores se sentía atrapado en su relación. "Eso de respirar hondo, decir que no sin miedo, comer sin culpa... ¿es como si hubiera estado viviendo en una cárcel, no? Que no podía hacer nada, que no vivía en paz, que ni siquiera comía bien. 'Abrazar más, soltar más', 'Tener menos cosas pero más calma'...", cuestionó la 'Urraca'.

PUEDES VER: Magaly Medina fulmina a Renzo Schuller tras reencuentro con Gian Piero Díaz en 'Esto es guerra': “Siempre fue la sombra”

lr.pe

Magaly Lanza dardo a Edison Flores: "Una mujer te da paz cuando tú le das seguridad"

En esa misma línea crítica, Magaly Medina también ironizó sobre el nivel de autoconocimiento de 'Orejas' Flores y le lanzó un contundente mensaje. "La mayoría de hombres, cuando no se hacen caso de sus propios temores, de lo que tienen que sanar y de lo que tienen que curar, generalmente lo único que hacen es exigirle paz a la persona que tienen al lado. Cualquier terapeuta les va a decir que una mujer te da paz cuando tú le das seguridad, cuando eres una persona que justamente provoca paz", afirmó la periodista.

Recordamos que Edison Flores y Ana Siucho se casaron en diciembre de 2019 en una ceremonia multitudinaria en el Estadio Monumental. Tras varios meses de rumores y distanciamiento público, Flores confirmó su separación el 30 de junio de 2025 mediante un comunicado. Desde entonces, la cirujana reside en Estados Unidos con sus hijas, mientras Flores permanece en Perú.

