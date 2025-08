Edison Flores compartió un extenso mensaje tras el final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho. Como se recuerda, el futbolista dio puso fin a una de las relaciones más comentadas dentro del mundo deportivo y del espectáculo en el Perú. Esta vez, Flores volvió a llamar la atención tras compartir en sus redes sociales un mensaje reflexivo que muchos interpretaron como una alusión a su etapa de soledad.

Edison Flores comparte conmovedor mensaje tras anuncio de divorcio

En su cuenta oficial de Instagram, Edison Flores compartió un mensaje de paz interior y el valor de estar en equilibrio con uno mismo. Usuarios no pasaron desapercibido la publicación y señalaron que estaría relacionado con los cambios que enfrenta el jugador tras su divorcio.

Compartió mensaje en sus redes. Foto: Edison Flores/Instagram

"Y un día te das cuenta de que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso. Abrazar más, soltar más. Tener menos cosas, pero más calma. Sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas", se lee en el mensaje.

Edison Flores anunció su divorcio en junio

Aunque en distintas ocasiones Edison Flores y Ana Siucho volvieron a mostrarse juntos en redes sociales para calmar las especulaciones sobre una posible separación, finalmente el jugador rompió el silencio en junio con un comunicado.

"Quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás", indicó en redes. En la actualidad, Edison Flores reside en el Perú y Ana Siucho con sus hijos en Estados Unidos.