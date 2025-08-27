HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina revela lo que realmente habría hecho Gisela Valcárcel en el set de 'América hoy' y la encara: "Le dio un berrinche"

¡La desmintió por completo! Magaly Medina mostró videos y expuso que Gisela Valcárcel se paseó por las instalaciones de América Televisión y del programa 'América hoy'. La 'Señito' habría tenido un "ataque de berrinche", según contó la 'Urraca'.

Magaly Medina desmintió a Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Magaly Medina desmintió a Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/Captura/ATV

Magaly Medina enfrentó a Gisela Valcárcel y tuvo duras palabras en su contra: mentirosa, manipuladora y soberbia, fueron algunos de los adjetivos utilizados por la conductora de 'Magaly TV, la firme' en contra de la rubia. Durante la emisión de su programa del martes 26 de agosto, la figura de ATV despotricó en contra de la 'Señito' y mostró videos exclusivos de Gisela dentro de las instalaciones de América Televisión y en el propio set de 'América hoy', pese a que en un momento lo había negado por completo. Asimismo, la 'Urraca' expuso lo que realmente pasó dentro del magazine matutino y aseguró que la madre de Ethel Pozo habría optado por retirarse antes de salir al aire junto a todo su equipo.

"Miren las imágenes de ella en el set, ahí está ella, con calma, va, saluda, habla con su productor (...) pero, miren, ella entra, saluda a toda la gente que está ahí, incluso se acerca Valeria Piazza, Janet Barboza, ahí va Dorita Orbegoso", narró Magaly Medina, quien describía el paso a paso de Gisela dentro de las instalaciones del set de 'América hoy', programa producido por su empresa GV Producciones.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel recalcula y ahora confiesa que sí ingresó a América Televisión: habría imágenes del preciso momento

lr.pe

Gisela Valcárcel se habría llevado a todos los conductores de 'América hoy'

En calidad de exclusiva, Magaly Medina mostró diversas fotos y videos que desmintieron la versión de Gisela Valcárcel. Según las imágenes propaladas en 'Magaly TV, la firme', Gisela logró entrar al set de 'América hoy', pero, al poco tiempo, su productor le habría comunicado la decisión de América TV de reprogramar su entrevista. Tras esto, la dueña de GV Producciones optó por retirarse del set junto a su productor y los conductores del programa, a excepción de Valeria Piazza.

Magaly Medina muestra imágenes de Gisela en América TV. Foto: Captura ATV

Magaly Medina muestra imágenes de Gisela en América TV. Foto: Captura ATV

"A ella parece que la llaman y se va. La llama su productor a un lado, no sé qué cosa conversan y se los lleva a todos (los conductores). No sé si ya cuando entra le dijeron 'no vas a poder publicitar tu ropa ni tu canal digital porque lo has hecho sin autorización'. Entonces, ella agarra, los llama a todos y creo que le dio un berrinche, un ataque de berrinche", expresó la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

PUEDES VER: Así fueron los últimos segundos en vivo de 'América hoy': conductores desconcertados tras decisión de Gisela Valcárcel de retirarse del aire

lr.pe

Magaly Medina defiende postura de América Televisión

Asimismo, Medina Vela también fue enfática con Gisela Valcárcel al indicar que habría incurrido en una infracción a los acuerdos internos entre GV Producciones y América Multimedia. Magaly sentenció su postura dejando entrever que la 'Señito' se habría sentido con el suficiente poder como para saltarse algunas normas.

"Eso no es una falta de respeto, solamente es un canal poniendo sus reglas y como tú misma lo dijiste 'donde manda capitán no manda marinero' y en una nave tan gran de como América Televisión manda todo un conjunto de personas que son los dueños de ese canal, no tú. Que ella se haya alucinado que está por encima de los dueños del canal es otra cosa"

