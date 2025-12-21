Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

El reconocido humorista Jorge Benavides expresó públicamente su profunda preocupación por Enrique Espejo, conocido cariñosamente como ‘Yuca’. Ante los seguidores, destacó la delicada situación del comediante y dejó claro el vínculo especial que mantiene con él desde hace años.

“Dios quiera que puedas regresar a nuestro lado”, comentó Benavides, reflejando la nostalgia que acompaña estas fechas. Asimismo, reveló que la familia de Espejo había solicitado mantener cierta reserva, aunque la situación ya se había hecho evidente para el público.

JB recuerda momentos inolvidables junto a ‘Yuca’

El cómico rememoró diversas anécdotas que compartió con su amigo, destacando su talento y alegría, especialmente a través de redes sociales como TikTok e Instagram. Según sus palabras, la presencia de Espejo aún se siente en cada escena que dejó registrada, generando risas y emoción entre quienes lo siguen.

“Todavía gracias a las redes lo vemos siendo parte de situaciones inolvidables. Hay un TikTok que me hace reír mucho, y aparece Yuca con una mosca en la frente. Es una escena genial que quedará en el recuerdo”, expresó Benavides, demostrando el cariño y admiración que le tiene.

El emotivo mensaje de Jorge Benavides para ‘Yuca’

Jorge Benavides concluyó su mensaje con un deseo lleno de esperanza y afecto, asegurando que la energía y espiritualidad de ‘Yuca’ aún permanecen entre ellos.

“Queremos que sepas que te extrañamos mucho, que te queremos mucho y que Dios quiera, si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado. Ojalá te recuperes, un aplauso para ‘Yuquita’”, finalizó, provocando emoción en el set.