HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Espectáculos

¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

El programa 'América hoy' sorprendió al regresar a la pantalla de América TV y Janet Barboza lanzó indirectas a quienes celebraron su posible fin. "Seré tu talón de Aquiles", comentó.


Programa 'América hoy' reaparece en vivo y Janet Barboza manda fuerte mensaje, ¿será para Magaly?
Programa 'América hoy' reaparece en vivo y Janet Barboza manda fuerte mensaje, ¿será para Magaly? | Foto: Composición LR/AH/Magaly.

El programa 'América hoy' sorprendió al salir al aire a través de las pantallas de América TV y fue aprovechado por Janet Barboza quien no se guardó nada y mandó indirectas a quienes celebraron el fin del programa, donde Gisela Valcárcel es dueña.

"Hay una chili por ahí que está celebrando 'por fin me los quito de aquí'", comentó Janet Barboza. Precisamente, en medio de la polémica, Barboza decidió enviar contundentes mensajes. ¿Será indirecta para Magaly Medina?

PUEDES VER: Gisela Valcárcel admite tremendo error contra América Televisión tras exponerse sus imágenes dentro del canal: "Quizás no me expresé bien"

lr.pe

'América hoy' reaparece en TV y Janet Barboza manda contundentes indirectas

Y en medio de la polémica por la presunta salida del aire del programa 'América hoy', Janet Barboza tomó la posta e indicó que el programa matutino seguirá con normalidad y aprovechó en mandar indirecta a todos sus detractores.

"Lo siento mucho chilindrina huachana, porque vas a tener aguantar mucho. Sobre todo me vas a tener aquí, siento tu talón de Aquiles, la que te va a decir todas las cosas, aunque no te gusten", comentó de manera sarcástica y entre risas, Janet Barboza.

Pero, no fue lo único, también se burló y dijo. "'América hoy' sigue, es la pregunta. Lo lamento, lloren, lloren dos, tres o cuatro. Y aquí seguimos".

PUEDES VER: Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

lr.pe

'América hoy' inició en vivo, pero no acudió Ehtel Pozo: ¿qué sucedió?

En señal abierta, el programa 'América hoy' regresó a las pantallas con la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y Leysi Suárez, sin embargo, Ethel Pozo no estuvo. Y es que, a través de sus redes sociales, la única hija de Gisela Valcársel, está actualmente fuera del Perú debido al viaje de una de sus hijas. Subió un post en Instagram donde se le ve junto a su hija rumbo a España.

Notas relacionadas
Magaly Medina revela lo que realmente habría hecho Gisela Valcárcel en el set de 'América hoy' y la encara: "Le dio un berrinche"

Magaly Medina revela lo que realmente habría hecho Gisela Valcárcel en el set de 'América hoy' y la encara: "Le dio un berrinche"

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

LEER MÁS
Magaly Medina tilda de 'sobón' a la Chola Chabuca por comentarios en su programa a Marisol: "Me da alergia"

Magaly Medina tilda de 'sobón' a la Chola Chabuca por comentarios en su programa a Marisol: "Me da alergia"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel admite tremendo error contra América Televisión tras exponerse sus imágenes dentro del canal: "Quizás no me expresé bien"

Gisela Valcárcel admite tremendo error contra América Televisión tras exponerse sus imágenes dentro del canal: "Quizás no me expresé bien"

LEER MÁS
Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

LEER MÁS
Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

LEER MÁS
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel y confirman que ingresó al canal: la acusan de no respetar acuerdos

América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel y confirman que ingresó al canal: la acusan de no respetar acuerdos

LEER MÁS
Valeria Piazza confirma que 'América hoy' continúa en América Televisión, pese a anuncio de Gisela Valcárcel: "Situación complicada"

Valeria Piazza confirma que 'América hoy' continúa en América Televisión, pese a anuncio de Gisela Valcárcel: "Situación complicada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Espectáculos

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota