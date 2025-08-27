El programa 'América hoy' sorprendió al salir al aire a través de las pantallas de América TV y fue aprovechado por Janet Barboza quien no se guardó nada y mandó indirectas a quienes celebraron el fin del programa, donde Gisela Valcárcel es dueña.

"Hay una chili por ahí que está celebrando 'por fin me los quito de aquí'", comentó Janet Barboza. Precisamente, en medio de la polémica, Barboza decidió enviar contundentes mensajes. ¿Será indirecta para Magaly Medina?

'América hoy' reaparece en TV y Janet Barboza manda contundentes indirectas

Y en medio de la polémica por la presunta salida del aire del programa 'América hoy', Janet Barboza tomó la posta e indicó que el programa matutino seguirá con normalidad y aprovechó en mandar indirecta a todos sus detractores.

"Lo siento mucho chilindrina huachana, porque vas a tener aguantar mucho. Sobre todo me vas a tener aquí, siento tu talón de Aquiles, la que te va a decir todas las cosas, aunque no te gusten", comentó de manera sarcástica y entre risas, Janet Barboza.

Pero, no fue lo único, también se burló y dijo. "'América hoy' sigue, es la pregunta. Lo lamento, lloren, lloren dos, tres o cuatro. Y aquí seguimos".

'América hoy' inició en vivo, pero no acudió Ehtel Pozo: ¿qué sucedió?

En señal abierta, el programa 'América hoy' regresó a las pantallas con la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y Leysi Suárez, sin embargo, Ethel Pozo no estuvo. Y es que, a través de sus redes sociales, la única hija de Gisela Valcársel, está actualmente fuera del Perú debido al viaje de una de sus hijas. Subió un post en Instagram donde se le ve junto a su hija rumbo a España.