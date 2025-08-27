Edison Flores habló por primera vez sobre los conflictos familiares que atraviesa tras confirmarse su ruptura con Ana Siucho, después de casi cinco años de matrimonio. El futbolista de Universitario reveló que estos problemas personales le hicieron perder su tranquilidad, algo que incluso se reflejó en su desempeño en los campos de juegos, donde los cuestionamientos sobre su bajo nivel deportivo eran constantes.

Sin embargo, aclaró que está recibiendo ayuda profesional para recuperar su paz. “Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace un buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach, buscando mi paz”, compartió al podcast ‘Doble punta’.

Edison Flores hace dura confesión: “A veces me siento triste”

Durante la entrevista, el popular ‘oreja’ reveló que, por su carácter reservado, no solía expresar públicamente los problemas que enfrentaba. Sin embargo, admitió que llegó un momento en el que necesitó desahogarse e hizo una dura confesión.

“Soy una persona natural que a veces se siente triste y alegre también. Es difícil, aún más cuando somos muy callados, muy reservados, no queremos soltar y guardamos muchas cosas que son privadas, pero llega un momento en que debes soltar”, añadió Edison Flores.

Además, señaló que actualmente no vive con sus dos hijas que tiene en común con Ana Siucho. Ante la pregunta de cómo enfrenta esa situación, respondió. “Con ayuda externa. Pero ahora me siento bien, siento que estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo salir de este momento, la mente sobre piensa muchas cosas. A veces te juega bien y te juega mal. Me ha pasado de las dos”, sostuvo el futbolista.

¿Por qué se separaron Edison Flores y Ana Siucho?

La noche del 29 de junio de 2025, Edison Flores sorprendió a muchos al compartir un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Ana Siucho. En el mensaje, preciso que estaba separado de la madre de sus hijas desde hace varios meses.

Hasta el momento, no ha revelado la razón exacta que motivó su ruptura. Sin embargo, se especula que los vínculos de los hermanos de Siucho con Andrés Hurtado ‘Chibolín’ fueron el inicio de los problemas.

La situación se complicó aún más cuando la hoy expareja de Flores fue amenazada de muerte tras revelar información delicada sobre presuntos lavados de activos y tráficos de influencias, lo que la llevó a radicar en los Estados unidos y alejarse del futbolista, quien dijo en ese entonces estar atravesando momentos difíciles con ella.