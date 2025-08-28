Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el ambiente mediático como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad este miércoles 27 de agosto, luego de haber pasado 11 meses y 6 días recluido en el penal de San Juan de Lurigancho. Martínez fue detenido en septiembre de 2024 tras ser acusado del presunto abuso sexual a una joven de 19 años, hecho que generó gran cobertura en la prensa nacional.

A su salida del penal, ‘Cri Cri’ fue abordado por reporteros de distintos medios, entre ellos el programa ‘Magaly TV: La firme’, que buscaba obtener sus primeras declaraciones tras ser liberado. Aunque evitó dar mayores detalles, el empresario aseguró su inocencia. “Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y, en su momento, yo voy a declarar”, expresó brevemente antes de retirarse en su vehículo.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, fue puesto en libertad

Cecilia Guadalupe, tía de Jefferson Farfán y madre de Cristian Martínez Guadalupe, brindó declaraciones a la prensa antes de la liberación de su hijo, quien fue declarado inocente en primera instancia luego de haber pasado casi un año en prisión preventiva. La madre del empresario aseguró que los exámenes practicados durante la investigación respaldaron la versión de su hijo.

Además, señaló que desde el inicio confió plenamente en su inocencia y luchó sin descanso por demostrarlo. “Yo conversé el día 1 y me contó todo, por eso dije ‘yo lo voy a sacar’. Se hizo justicia, 11 meses encerrado de nada y no es justo”, declaró la madre con evidente emoción.

Por otro lado,la madre de ‘Cri Cri’ negó haber tenido contacto reciente con su sobrino Jefferson Farfán, aunque aclaró que mantiene una buena relación con su hermana, Doña Charo, madre del exfutbolista. “Con mi hermana estoy bien. Como hermana he tenido el apoyo moral, bastante apoyo de ella”, comentó ante las cámaras.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, fue acusado de grave denuncia

El pasado 22 de septiembre de 2024, Cristian Martínez fue denunciado por el presunto abuso sexual de una joven de 19 años en un incidente ocurrido en la residencia de Jefferson Farfán, ubicada en La Planicie, durante una reunión nocturna. Días después, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra ‘Cri Cri’, quien permaneció recluido en el penal de San Juan de Lurigancho hasta su reciente liberación.

Pese al fallo judicial que le otorgó la libertad en primera instancia, la decisión aún podría ser apelada, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la parte acusadora continuará con el proceso.