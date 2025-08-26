Natalia Málaga rompió el silencio. Por primera vez, la exvoleibolista se sentó en el set de 'Magaly TV, la firme' tras obtener un fallo favorable en el proceso legal que enfrenta desde hace un año con Carlos Ayllón, hijo mayor de la reconocida cantante Eva Ayllón. Con un caso archivado por falta de pruebas, Málaga aprovechó la entrevista para enfrentar de manera directa los rumores que la han vinculado sentimentalmente con la artista criolla, en medio de una ola de especulaciones que se intensificaron durante el conflicto judicial.

La tensión mediática creció cuando se insinuó que la cercanía entre ambas mujeres respondía a una relación amorosa, algo que Natalia desmintió con firmeza. "Es bien desagradable", sentenció, visiblemente incómoda por la forma en que se ha manejado el tema públicamente.

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón

Durante su aparición en el set de Magaly Medina, Natalia Málaga abordó por primera vez los rumores que la vinculan con Eva Ayllón. El tema surgió cuando la 'Urraca' comentó que, en medio del conflicto legal con Carlos Ayllón, la cantante habría estado "entre la espada y la pared" cada vez que llegaba como mánager a su casa. Ante esa observación, la exvoleibolista no esquivó el asunto y aprovechó el momento para aclarar que su vínculo con la artista no tiene ningún componente amoroso.

Málaga explicó que su presencia en la vivienda de Eva era parte de una dinámica de trabajo y confianza. Detalló que solía ingresar acompañada de su asistenta y que incluso la intérprete de 'Que somos amantes' le había dado una llave en caso de emergencias. "No es que es mi pareja, ya para aclarar de una vez estas cosas porque a la gente le encanta el morbo, la cochinada", declaró, visiblemente incómoda.

"Es bien desagradable": Natalia Málaga sobre rumores con Eva Ayllón

Más adelante en la entrevista, Natalia profundizó en el impacto que han tenido los rumores sobre su vida personal y señaló que el caso con Carlos Ayllón habría sido el detonante de las especulaciones. Con tono firme, defendió su carácter y trayectoria, asegurando que si bien puede ser impulsiva en momentos determinados, no es la persona que algunos han querido retratar.

Posteriormente, reiteró cuál es su verdadero vínculo con la cantante criolla. "Y en primer lugar, no soy pareja de Eva Ayllón. Es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo en los tiempos que vengo trabajando con ella, y no tiene nada que hacer esta situación que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año. Eso es bien desagradable", manifestó con firmeza.

En esa línea, Magaly Medina le comentó que no tendría nada de malo si ambas fueran pareja. Natalia coincidió en ello, pero aclaró que ese no es su caso ni el de Eva. Aunque expresó su respeto por las personas con esa orientación, lamentó que los rumores hayan afectado profundamente a su familia y su imagen pública. "Esto es una cosa que, perdóname la palabra, han jod*** a mi familia, han jod*** mi imagen. Eso es lo que él ha querido", sentenció, en referencia a Carlos Ayllón.